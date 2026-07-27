Fiscalía investiga a la 'Mafia Filipina' por pandillerismo, narcotráfico y homicidio

Las investigaciones también permitieron establecer que la organización presuntamente utilizaba contenedores marítimos para transportar cargamentos de droga hacia destinos internacionales, entre ellos España, Kosovo y Egipto.

Desarticulan estructura criminal que operaba en Betania

De acuerdo con la Fiscalía, una de las principales debilidades operativas del grupo fue la exposición de sus miembros en plataformas digitales. Mediante el análisis forense de fotografías, videos publicados en TikTok y otro contenido difundido en redes sociales, los investigadores lograron perfilar a los sospechosos, identificar su jerarquía y reunir elementos para sustentar los cargos.

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