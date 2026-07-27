Las investigaciones también permitieron establecer que la organización presuntamente utilizaba contenedores marítimos para transportar cargamentos de droga hacia destinos internacionales, entre ellos España, Kosovo y Egipto.

De acuerdo con la Fiscalía, una de las principales debilidades operativas del grupo fue la exposición de sus miembros en plataformas digitales. Mediante el análisis forense de fotografías, videos publicados en TikTok y otro contenido difundido en redes sociales, los investigadores lograron perfilar a los sospechosos, identificar su jerarquía y reunir elementos para sustentar los cargos.