Chiriquí| Homicidio de ganadero genera alarma por inseguridad en áreas rurales de Bugaba

Bugaba, Chiriquí/Un productor y ganadero de 75 años fue asesinado este lunes por sujetos desconocidos que presuntamente lo acecharon antes de que llegara a la entrada de su finca, ubicada en Gariché Abajo, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

Tras el homicidio, los responsables se llevaron el vehículo que conducía la víctima. La Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), inició las investigaciones para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.

El crimen generó consternación entre familiares y residentes, quienes denunciaron que los productores de Bugaba viven atemorizados por los hurtos pecuarios y el robo de vehículos.

Una situación que se viene presentando ya constantemente. Incluso, nosotros hemos denunciado eso en varias ocasiones, donde lo que es el hurto pecuario y ahora se suman lo que son los hurtos de vehículos, donde los productores de este sector del distrito de Bugaba, pues, viven una zozobra”, expresó uno de los vecinos.

El residente lamentó que las personas dedicadas a la producción agropecuaria deban acudir a sus fincas con temor y pidió al Gobierno adoptar medidas de seguridad para la región occidental del país.

“Yo sí pido al gobierno central que se sienten en la mesa de aplicar estrategias porque ya en el sector occidental, pues, ese robo de vehículos es constante”, manifestó.

También describió a Araúz como un hombre dedicado durante toda su vida a la ganadería y alejado de los conflictos.

“¿Quién puede reemplazar el dolor humano que siente esa familia hoy? Fue algo material y por algo material le quitan la vida. Una persona, pues, que todos sabemos que en vez de buscar un tipo de conflicto, lo evitaba por todos los medios”, señaló.

Otro vecino relató que fue víctima de un hecho delictivo en su finca y que, pese a presentar una denuncia, todavía no ha recibido información sobre el avance de las investigaciones.

“De hecho, el 27 de febrero, yo fui víctima. En la finca agredieron a mi hija. Dañaron todo y se puso la denuncia. Hasta el día de hoy no tengo respuesta alguna sobre esa situación”, declaró.

El residente solicitó a las autoridades atender las denuncias presentadas por los productores antes de que se registren consecuencias fatales.

Quisiéramos, pues, hacer un llamado a la autoridad y que le den seguimiento a esto porque ya está bueno de tanta violencia a gente trabajadora, a gente que se para todos los días a trabajar humildemente, responsable, y pasan este tipo de situaciones que desgraciadamente desanima tanto a uno como persona, como trabajador honrado”, expresó.

Las investigaciones se encuentran en una etapa preliminar. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la aprehensión de personas vinculadas con el homicidio ni sobre la recuperación del vehículo.

Con información de Demetrio Ábrego.