Adolescente de 16 años muere tras ser herida de bala en Alto de los Lagos

La joven había resultado herida con arma de fuego la noche del domingo, durante un hecho registrado en la torre L-41 de la comunidad de Alto de los Lagos.

Colón/Una adolescente de 16 años murió luego de permanecer durante más de 12 horas en la sala de cuidados intensivos del Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón.

La joven había resultado herida con arma de fuego la noche del domingo, durante un hecho registrado en la torre L-41 de la comunidad de Alto de los Lagos.

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Pese a los esfuerzos del personal médico, la adolescente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas, en un nuevo episodio de violencia registrado en la provincia.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Homicidio y Femicidio de Colón y Guna Yala, inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Con este caso, la cifra de víctimas por hechos violentos en la provincia de Colón asciende a 56 en lo que va de 2026.

Con información de Néstor Delgado