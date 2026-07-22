Dos homicidios y heridos en menos de 24 horas encienden las alarmas en Colón ¿Qué está pasando?

El primer hecho ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. en el sector de Alto de los Lagos, corregimiento de Cristóbal.

Colón/Una nueva escalada de violencia mantiene en alerta a la provincia de Colón, donde en menos de 24 horas se registraron dos homicidios y al menos dos personas resultaron heridas en distintos ataques armados ocurridos entre la tarde y la noche del martes.

El primer hecho ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. en el sector de Alto de los Lagos, corregimiento de Cristóbal. La víctima fue un hombre que realizaba labores comunitarias para la Junta Comunal de Cristóbal y que fue atacado a tiros en las inmediaciones de la torre L-45.

De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre cumplía una medida de trabajo comunitario en ese sector y residía en el área conocida como La Playita. Por este caso, las autoridades informaron que una persona fue aprehendida y se mantiene bajo investigación.

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Horas más tarde, durante la noche del martes, otro ataque armado se registró en el sector de Río Alejandro en Puerto Pilón. Un hombre de al menos 52 años murió tras recibir múltiples impactos de bala, mientras que una mujer de 23 años resultó herida con disparos en una pierna y un glúteo.

Ambos fueron trasladados de urgencia a una policlínica, en Sabanitas, donde los médicos confirmaron el fallecimiento del hombre poco después de su ingreso. Según la Policía Nacional, la víctima mantenía antecedentes delictivos y había sobrevivido a un atentado ocurrido el mes anterior en ese mismo sector.

Mientras las autoridades atendían estos casos, se reportó una balacera en la barriada Sagrada Resurrección, también en la zona de Cristóbal, donde un joven de 18 años resultó herido por impactos de bala. Su condición de salud permanece bajo reserva. Apenas dos horas después, se registró otro tiroteo en la calle 9 y 10 de la avenida Justo Arosemena, en la ciudad de Colón, donde otro hombre resultó herido con arma de fuego.

Con información de Néstor Delgado