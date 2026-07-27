Créditos fiscales: Publio De Gracia afirma que presentó denuncias durante su gestión en la DGI

En su comunicado, el exdirector recordó que la DGI también impugnó en los tribunales una decisión que ordenaba reconocer un crédito fiscal por 20.2 millones de dólares, al considerar que carecía de sustento y que su reconocimiento perjudicaría al Estado.

El exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia, aseguró este lunes que durante su gestión se detectaron y denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de créditos fiscales, al tiempo que reiteró su disposición de colaborar con las autoridades que investigan estos casos.

A través de un comunicado público, De Gracia, quien dirigió la Dirección General de Ingresos (DGI) entre julio de 2019 y junio de 2024, sostuvo que las primeras alertas surgieron en 2022, cuando la entidad recibió denuncias sobre modificaciones de datos relacionadas con contribuyentes.

Según explicó, tras conocer esos hechos se notificó a las autoridades de seguridad y se inició una revisión administrativa que, aseguró, está vinculada con las investigaciones que actualmente desarrollan las autoridades.

El exfuncionario indicó que, a inicios de 2023, funcionarios de la DGI detectaron posibles resoluciones adulteradas relacionadas con incentivos fiscales. Añadió que, luego de una investigación interna, la institución presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en abril de ese año e informó al contribuyente afectado.

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De Gracia también señaló que, en febrero de 2024, ordenó suspender temporalmente la aprobación de solicitudes de compensación y cesión de créditos fiscales para reforzar los controles, estableciendo que ningún trámite sería aprobado sin la autorización de la Dirección General.

Asimismo, destacó que en marzo de 2024 se aprobaron nuevos requisitos para la tramitación de estas solicitudes, incluyendo mayor documentación, declaraciones juradas y una resolución administrativa adicional, además de revisar nuevamente los expedientes presentados con anterioridad.

En su comunicado, el exdirector recordó que la DGI también impugnó en los tribunales una decisión que ordenaba reconocer un crédito fiscal por 20.2 millones de dólares, al considerar que carecía de sustento y que su reconocimiento perjudicaría al Estado.

Además, mencionó la creación del Canal de Denuncias de la DGI en junio de 2024 para reportar irregularidades de servidores públicos y destacó acciones de cooperación internacional con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), así como un programa de modernización tecnológica desarrollado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Finalmente, De Gracia reconoció el trabajo de las autoridades administrativas y de investigación en las pesquisas sobre las presuntas irregularidades y reiteró que permanece a disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que sea requerido.