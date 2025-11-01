Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá alcanza 27% de avance y marca un hito con el vaciado de concreto en torres principales

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un 27.13 % de avance, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP), marcando un hito en la construcción de una de las megaobras más importantes del país. Este sábado se dio inicio al vaciado de concreto en la base de una de las torres principales del lado Este, una fase clave en la estructura del proyecto.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó que este logro refleja el esfuerzo sostenido en el último año. “Desde agosto del año pasado, cuando hicimos la primera excavación permanente, hemos avanzado un 27.3 % en un año y dos meses. Es un hito importante haber llegado a este punto en esta fecha”, indicó.

Durante esta fase se utilizarán 1,600 metros cúbicos de concreto, volumen equivalente a la construcción de un kilómetro de carretera de doble vía, según explicaron los ingenieros del proyecto.

El director del Proyecto Cuarto Puente, Manuel Alvarado, detalló que las mezclas de concreto están diseñadas no solo para soportar las cargas estructurales, sino también para resistir la corrosión provocada por el cloruro. “Estas mezclas son impermeables para evitar que el cloruro alcance el acero interno, garantizando una durabilidad de al menos 100 años”, señaló. El vaciado de concreto se extenderá durante 25 a 30 horas de trabajo ininterrumpido, con la participación de decenas de técnicos y maquinaria especializada.

Por su parte, Mario Montemayor, superintendente del consorcio encargado de la obra, explicó que la base está reforzada con una gran cantidad de acero estructural, soportada por 20 pilotes de dos metros de diámetro, los cuales transfieren la carga total del puente hacia la roca madre.

En el sitio se levantará una de las cuatro torres principales, cada una de 184 metros de altura, que formarán la estructura atirantada del puente. El proyecto conectará el sector Este con el Oeste de la capital, e incluirá varios intercambiadores viales que mejorarán la movilidad metropolitana.

El ministro Andrade reconoció que el proyecto acumula cuatro años de retraso, pero subrayó que su impacto será determinante para los residentes de Panamá Oeste, quienes enfrentan diariamente largas horas de tráfico para cruzar el Canal. “No se puede medir el costo de este retraso, porque tampoco se puede medir el daño que le ha causado a la calidad de vida de las personas del Oeste”, afirmó.

De igual forma, el ministro para Asuntos del Canal, Ramón Icaza, resaltó que el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá representará un cambio sustancial en la vida de miles de panameños. “Esta obra va a traer más horas de sueño, más tiempo en familia y menos estrés para quienes todos los días cruzan el canal para llegar a sus hogares”, dijo.

Con una entrega prevista para el año 2028, el proyecto continúa avanzando con paso firme y se consolida como una de las infraestructuras más emblemáticas para el desarrollo vial y la integración del país.