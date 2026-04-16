Decomisan 992 paquetes de presunta droga y aprehenden a dos personas en operativo Aeronaval en Las Perlas

Las autoridades también informaron que la embarcación fue incautada como parte de las diligencias correspondientes.

Un total de 992 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados y dos personas aprehendidas durante un operativo desarrollado por el Servicio Nacional Aeronaval al suroeste de la isla San José, en el Archipiélago de Las Perlas.

La acción se llevó a cabo como parte del Plan Firmeza, en el marco de la Operación Escudo Protector, durante labores de patrullaje marítimo orientadas al control del tráfico ilícito.

Según el informe oficial, las unidades aeronavales detectaron una embarcación en actitud sospechosa, tripulada por dos hombres. Tras realizar maniobras de aproximación, abordaje y verificación, ubicaron varios bultos con la presunta droga a bordo.

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En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, se procedió al traslado de la embarcación, los sospechosos y la carga hacia la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se contabilizó el total de los paquetes decomisados.

Las autoridades también informaron que la embarcación fue incautada como parte de las diligencias correspondientes.

Balance operativo

El Servicio Nacional Aeronaval destacó que, en lo que va del año, ha logrado la incautación de 24.5 toneladas de sustancias ilícitas mediante la ejecución de 30 operaciones, como parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico.

La entidad reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad nacional y mantener las acciones de vigilancia en las costas del país