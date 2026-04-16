Proyecto de ley con 'fecha de cumpleaños' podría forzar sesiones extraordinarias, advierte Mulino

Reconoció que existen otros proyectos importantes pendientes, pero subrayó que este tiene prioridad debido a los plazos establecidos. Indicó que la ley cuenta con una “fecha de cumpleaños”, lo que obliga a tomar decisiones en el corto plazo.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional, aunque adelantó que evalúa seriamente hacerlo debido a un proyecto considerado prioritario.

El mandatario señaló que se encuentra analizando el tema. “Lo voy a estar viendo”, expresó.

La iniciativa en particular que requiere atención urgente es la ley de sustancia económica.

Según explicó, este proyecto es clave para que Panamá pueda mejorar su evaluación ante la comunidad europea. “Hay una en particular que es fundamental, que es la ley de sustancia económica, para poder salir de la valoración en positivo de la comunidad europea en octubre”, indicó.

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Mulino advirtió que la aprobación de esta norma es necesaria para que el país pueda salir de listas internacionales que afectan su reputación fiscal. “Esa ley la tenemos que pasar para sacar al país de esa lista”, sostuvo.

En ese sentido, dejó entrever que la convocatoria a sesiones extraordinarias es altamente probable. “Lo más seguro es que sí lo convoque, para ese tema”, afirmó.

El presidente también adelantó que hará un anuncio oficial en los próximos días y que ya comunicó esta posibilidad al presidente del Legislativo, Jorge Herrera.

Reconoció que existen otros proyectos importantes pendientes, pero subrayó que este tiene prioridad debido a los plazos establecidos. Indicó que la ley cuenta con una “fecha de cumpleaños”, lo que obliga a tomar decisiones en el corto plazo.

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