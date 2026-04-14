Asamblea aprueba por insistencia proyecto sobre horarios extendidos en centros de salud

Se busca garantizar la atención primaria a los ciudadanos que acuden a los centros de salud, al tiempo que se incentiva al Minsa a desarrollar políticas públicas que fortalezcan la prestación de los servicios médicos.

Ciudad de Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó por insistencia el Proyecto de Ley No. 19, que establece la implementación de horarios extendidos en los centros de salud del país, con el objetivo de garantizar una atención médica continua a la población, más allá de la jornada reglamentaria de ocho horas. La iniciativa no contempla atención 24/7, como planteaba originalmente el documento.

La propuesta fue avalada en tercer debate con 55 votos a favor de manera unánime, superando ampliamente los 36 votos requeridos para su aprobación por insistencia. El proyecto había sido previamente objetado en marzo por el Órgano Ejecutivo, que señaló deficiencias como la falta de sustento financiero y vacíos normativos, por lo que fue devuelto al Legislativo sin sanción, pese a que el Ministerio de Salud (MINSA) había acogido la medida.

De acuerdo con el contenido del proyecto, se busca garantizar la atención primaria a los ciudadanos que acuden a los centros de salud, al tiempo que se incentiva al Minsa a desarrollar políticas públicas que fortalezcan la prestación de los servicios médicos en el país.

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La iniciativa tiene como objetivo principal cumplir con una de las funciones esenciales del Estado: velar por la salud de la población en todo el territorio nacional, incluidas las comarcas. En ese sentido, se plantea asegurar el derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud de los usuarios.

En su objeción, el Ejecutivo advirtió que la propuesta carece de un análisis de impacto económico, al tiempo que señaló que su implementación implicaría la contratación de más personal, entre ellos médicos, enfermeras, personal de limpieza y conductores.

Asimismo, cuestionó que el documento no definía con claridad el concepto de “horarios extendidos” ni establecía diferencias entre los niveles de atención.

El informe también apuntó a deficiencias técnicas, ausencia de estudios de impacto fiscal y posibles conflictos con normativas vigentes.

Pese a estos señalamientos, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social evaluó las objeciones y recomendó al pleno rechazarlas, respaldando la aprobación del proyecto por insistencia.

El documento establece que los centros de salud, subcentros, policentros, Minsa-Capsi y otras instalaciones similares operarán bajo los horarios que determine el Minsa, tomando en cuenta factores como las necesidades de la población, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios de cada región.

Para la vigencia fiscal de 2026, el Minsa dispone de un presupuesto de $3,400 millones de dólares. En ese contexto, el Órgano Legislativo consideró que estos recursos deben ser utilizados para garantizar la implementación segura de horarios extendidos en la atención primaria, con el fin de facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud para la población panameña.