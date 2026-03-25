Minsa refuerza capacidad de atención ante aumento de virus respiratorios

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas de bioseguridad, entre ellas el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas y el lavado frecuente de manos.

Ciudad de Panamá/El sistema público de salud en Panamá se mantiene en alerta frente al incremento de enfermedades respiratorias, con una red de más de 800 instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) distribuidas a nivel nacional, que actualmente se encuentran en proceso de fortalecimiento para garantizar una atención oportuna a la población.

De acuerdo con las autoridades, los centros de salud y hospitales cuentan con insumos médicos y personal capacitado para hacer frente a la creciente demanda de pacientes con síntomas respiratorios, en un contexto donde se han intensificado las medidas de preparación y respuesta.

El coordinador de emergencias de la Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud, Oliver Paredes, explicó que la experiencia adquirida durante la pandemia de COVID-19 permitió robustecer significativamente la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Entre los principales avances destacó el aumento en la disponibilidad de ventiladores mecánicos y equipos de soporte vital, esenciales para la atención de casos graves.

Paredes indicó que estas mejoras permiten brindar una atención más eficiente a pacientes que llegan a las instalaciones con complicaciones respiratorias, especialmente aquellos en estado crítico.

En paralelo, el personal de salud ha reforzado los protocolos de bioseguridad. Entre las medidas implementadas se encuentra:

Retiro inmediato del equipo de protección personal tras la atención de pacientes con síntomas respiratorios

Uso de batas

Uso de guantes

Uso de mascarillas

Reducción del riesgo de contagio en el entorno familiar

Reducción del riesgo de contagio en la comunidad

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Como parte de las estrategias para asegurar diagnósticos oportunos, las autoridades informaron que se realizan pruebas de hisopado a todos los pacientes que acuden a los centros hospitalarios con síntomas respiratorios, lo que facilita la detección temprana de infecciones virales y la aplicación de tratamientos adecuados.

El especialista también advirtió que muchos cuadros virales pueden derivar en sobreinfecciones bacterianas, por lo que resulta clave complementar la evaluación clínica con pruebas de laboratorio y estudios de imagen que permitan determinar con precisión la condición del paciente.

Si bien reconoció que los recursos son limitados, aseguró que se están redoblando esfuerzos desde la Dirección de Provisión de Servicios de Salud para garantizar el abastecimiento de equipos, insumos médicos y personal necesario en las distintas instalaciones del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas de bioseguridad, entre ellas el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas, el lavado frecuente de manos, el uso de gel alcoholado, cubrirse al toser o estornudar, así como la protección de grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.