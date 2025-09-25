Más de 1,300 casos de enfermedades respiratorias en Coclé preocupan a las autoridades de salud

En el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé se contabilizan más de 1,300 casos atendidos por cuadros respiratorios, de los cuales cerca de 500 corresponden a neumonía, según informó la directora regional del Minsa, Gladys Hidalgo.

Coclé/Las autoridades de salud reportaron un incremento considerable en los casos de enfermedades respiratorias en la provincia de Coclé, situación que mantiene en alerta a la Caja de Seguro Social (CSS) y al Ministerio de Salud (Minsa).

En el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé se contabilizan más de 1,300 casos atendidos por cuadros respiratorios, de los cuales cerca de 500 corresponden a neumonía, según informó la directora regional del Minsa, Gladys Hidalgo.

El aumento de casos también se refleja en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce, donde las atenciones en el cuarto de urgencias continúan en ascenso, sobre todo entre adultos mayores de 60 años y niños.

El Dr. Omar de Icaza, director médico del Hospital Rafael Estévez, indicó que, a nivel nacional, la situación es igualmente preocupante: se han registrado más de 50 muertes por influenza.

“El grupo más afectado son los pacientes de 65 años y más, en donde se reportan 131 casos. Luego, si vamos en orden, entre 35 y 49 años, 59 casos de neumonía”, detalló Hidalgo.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron la importancia de la vacunación contra la influenza, considerada la medida más efectiva para reducir el riesgo de complicaciones y muertes.

Con información de Nathali Reyes