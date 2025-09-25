Centro de Especialidades Agropecuarias abrirá en enero de 2026 en Ciudad del Saber
El proyecto es impulsado por el Gobierno, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y el sector privado. Además, de instituciones internacionales.
Panamá/En el primer trimestre de 2026 se abrirán las puertas del Centro de Especialidades Agropecuarias (Ceagro-AIP), un proyecto que busca modernizar la formación técnica en el sector agropecuario y garantizar un relevo generacional con visión de Estado.
El proyecto es impulsado por el Gobierno, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y el sector privado. Además de instituciones internacionales como la FAO, el IICA y universidades de prestigio como EARTH (Costa Rica), la Universidad Zamorano de Honduras y la Universidad Autónoma de Chapingo en México, instituciones que aportarán experiencia académica, programas de intercambio y transferencia de conocimientos.
Asimismo, el proyecto ha recibido el apoyo institucional del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Educación.
La estructura funcionará en la Ciudad del Saber y contará con aulas, laboratorios, dormitorios y espacios de práctica.
Se trabajará bajo el modelo de “aprender haciendo”, con 40% teoría y 60% práctica, integrando innovación, tecnología y experiencias directas en empresas y fincas de campo.
Aunque la demanda anual se estima en 1,000 profesionales, en su primera fase el Ceagro abrirá cupo para 100 jóvenes que se formarán en seis áreas: agropecuaria (agrícola y pecuaria), agroindustria, gestión de empresas agropecuarias, tecnologías aplicadas al agro, mecanización y acuicultura.
En las próximas semanas, se realizarán giras académicas en institutos profesionales y técnicos del país, así como procesos de selección de estudiantes y formadores, y campañas de divulgación para informar la oferta académica.
Queremos que CEAGRO se convierta en un referente regional, un centro donde los jóvenes encuentren oportunidades reales de crecimiento y donde el sector privado pueda contar con el talento que tanto necesita. Este proyecto nace para transformar el futuro del agro panameño”, expresó el asesor presidencial, en el sector agropecuario, Oscar Osorio, durante el encuentro que se llevó a cabo en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas.