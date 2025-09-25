Centro de Especialidades Agropecuarias abrirá en enero de 2026 en Ciudad del Saber

El proyecto es impulsado por el Gobierno, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y el sector privado . Además, de instituciones internacionales.

Panamá/En el primer trimestre de 2026 se abrirán las puertas del Centro de Especialidades Agropecuarias (Ceagro-AIP), un proyecto que busca modernizar la formación técnica en el sector agropecuario y garantizar un relevo generacional con visión de Estado.

El proyecto es impulsado por el Gobierno, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y el sector privado. Además de instituciones internacionales como la FAO, el IICA y universidades de prestigio como EARTH (Costa Rica), la Universidad Zamorano de Honduras y la Universidad Autónoma de Chapingo en México, instituciones que aportarán experiencia académica, programas de intercambio y transferencia de conocimientos.

Asimismo, el proyecto ha recibido el apoyo institucional del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Educación.

La estructura funcionará en la Ciudad del Saber y contará con aulas, laboratorios, dormitorios y espacios de práctica.

Se trabajará bajo el modelo de “aprender haciendo”, con 40% teoría y 60% práctica, integrando innovación, tecnología y experiencias directas en empresas y fincas de campo.

Aunque la demanda anual se estima en 1,000 profesionales, en su primera fase el Ceagro abrirá cupo para 100 jóvenes que se formarán en seis áreas: agropecuaria (agrícola y pecuaria), agroindustria, gestión de empresas agropecuarias, tecnologías aplicadas al agro, mecanización y acuicultura.

En las próximas semanas, se realizarán giras académicas en institutos profesionales y técnicos del país, así como procesos de selección de estudiantes y formadores, y campañas de divulgación para informar la oferta académica.