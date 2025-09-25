Asamblea aprueba en tercer debate presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá

El plan presupuestario cubre el período del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con 46 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El plan presupuestario, que cubre el período del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, asciende a $5,207.2 millones, con un aporte directo al Tesoro Nacional de $3,193.8 millones.

La ACP destinará además $1,615 millones a gastos de operación, que incluyen programas de formación y reclutamiento de nuevo personal, ante el relevo generacional de quienes han servido en la entidad desde la transferencia del Canal en 1999. Asimismo, se contemplan $754 millones en reservas para programas de inversión, entre ellos el proyecto del Río Indio y la diversificación de negocios.

