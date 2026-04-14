Pago del décimo: Circulan $250 millones y la Policía Nacional ofrece recomendaciones de seguridad

Estas son las principales recomendaciones brindadas por la Policía Nacional, ante un esperado aumento en el movimiento en los centros comerciales en los próximos días.

Ciudad de Panamá/Con motivo del pago del decimotercer mes al sector privado, se estima que circularán 250 millones de dólares a partir de hoy, dinero que será utilizado por muchas personas para diversas actividades, incluyendo compras.

El teniente Antonio Morales, de la Policía Nacional, del Departamento de Seguridad Ciudadana, ha ofrecido recomendaciones cruciales ante la gran cantidad de dinero en circulación, comenzando por el uso de cajeros automáticos: busque uno con buena iluminación, no acepte ayuda de ninguna persona y no cuente dinero en público.

Al ir de compras, las autoridades recomiendan llevar solo el dinero que va a utilizar, no traer demasiado y no exhibirlo en público.

En su vehículo, si avanza en su vehículo, no deje pertenencias visibles; lo más recomendable es tenerlas en el maletero.

En transporte público, como vehículos selectivos, Metrobús o tren, si viaja en un servicio diferenciado, esté pendiente del número de placa, la vestimenta del conductor y si aparece un sticker de alguna piquera; en buses como el Metrobús o el tren, esté pendiente de sus pertenencias.

Estas son las principales recomendaciones brindadas por la Policía Nacional, ante un esperado aumento en el movimiento en los centros comerciales en los próximos días. Muchos se preparan con ofertas por el pago del decimotercer mes, recordando las autoridades que el primer anillo de seguridad siempre es uno mismo.

Con información de Jocelyn Mosquera.