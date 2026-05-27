Mundial 2026: Edgardo Fariña revela cómo superó su lesión para ganarse un lugar con Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El defensor panameño Edgardo Fariña, actual jugador del FC Pari Nizhny Novgorod de la Liga Premier de Rusia, reconoció sentirse agradecido tras ser incluido en la lista oficial de convocados de la selección de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de atravesar varios meses de recuperación por lesión que limitaron su participación durante la temporada.

Las declaraciones del jugador se dieron en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), ubicado en Burunga, provincia de Panamá Oeste, durante la concentración del equipo dirigido por Thomas Christiansen previo al amistoso internacional ante Brasil del próximo 31 de mayo.

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“Primero que nada, buenos días, yo pienso que soy un jugador que es muy positivo, creo que lo que me está pasando hoy se lo agradezco a Dios, el llamado, estoy contento con esto”, expresó el futbolista, quien destacó la importancia de mantenerse enfocado durante su proceso de recuperación para volver a competir al máximo nivel.

El zaguero también explicó que el cuerpo técnico de la selección nacional siguió de cerca su evolución física antes de confirmar su presencia en la convocatoria mundialista. “El cuerpo técnico estuvo hablando conmigo de cómo estaba físicamente, sobre la lesión y todo lo demás, pero simplemente esperamos el momento y me enteré que estaba convocado”, comentó el defensor panameño.

Fariña admitió que el tiempo fuera de las canchas representó uno de los momentos más complicados de su carrera reciente. “Sí, claro, para mí fue algo duro todos esos meses, perdemos muchos partidos por lesión”, manifestó el jugador del FC Pari Nizhny Novgorod, quien además reconoció que la situación afectó sus aspiraciones deportivas durante la campaña.

“Creo que eso me ha bajado un poco esta temporada para lo que yo esperaba, aportar más al equipo y tener muchos más minutos”, añadió el futbolista de la selección de Panamá, dejando claro que las lesiones condicionaron parte de su rendimiento y continuidad competitiva en el fútbol ruso.

A pesar de las dificultades, el defensor aseguró que el proceso de recuperación también fortaleció su mentalidad. “Pero bueno, creo que es parte del proceso, eso también me ayuda a que tenga una mentalidad más fuerte y saber que eso pasa en el fútbol. Hoy en día está el premio de estar aquí en el Mundial 2026 y he sido constante en la recuperación y mentalmente también firme para no decaer”, señaló.

Con su convocatoria confirmada, Edgardo Fariña buscará consolidarse dentro del plantel dirigido por Thomas Christiansen, en una selección de Panamá que continúa su preparación de cara al amistoso frente a Brasil y posteriormente a su histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.