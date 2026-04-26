Un perro lucha por sobrevivir tras ser impactado con arma de fuego en Sinaí, San Miguelito ¿Cómo pasó?

En medio de las diligencias, las autoridades lograron la aprehensión de dos menores de edad, presuntamente vinculados a las detonaciones contra una vivienda en ese mismo sector.

Un perro resultó herido por un impacto de arma de fuego, reportó la Policía Nacional la mañana de este domingo 36 de abril.

El hecho se registró en el sector 5 de Sinaí, corregimiento de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, luego de que agentes de la Policía Nacional atendieran un llamado por supuestas detonaciones en el área.

De acuerdo con el reporte oficial, al llegar a una residencia, los agentes ubicaron al can lesionado y, sin dudarlo, procedieron a auxiliarlo con cuidado, trasladándolo de inmediato en el vagón de la patrulla hacia un centro veterinario para recibir atención urgente.

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En medio de las diligencias, las autoridades lograron la aprehensión de dos menores de edad, presuntamente vinculados a las detonaciones contra una vivienda en ese mismo sector.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud del animal, ni detalles sobre si cuenta con familia o el centro veterinario donde recibe atención, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.

En Panamá, la Ley 70 de 2012, reformada en 2020, establece penas de prisión de 2 a 4 años para quienes causen la muerte o lesiones graves a animales domésticos mediante actos de crueldad.

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