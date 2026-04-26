Atentado con bomba en Colombia: Aumenta a 19 el número de muertos

El ataque fue atribuido por el gobierno a rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC.

Bogotá, Colombia/Al menos 19 muertos dejó un atentado ocurrido el sábado en una carretera del suroeste de Colombia, según un nuevo balance difundido el domingo, cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales.

En plena campaña electoral, dominada por los temas de seguridad, las autoridades atribuyeron el ataque a disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016.

El presidente izquierdista Gustavo Petro se refirió a ellos como "terroristas" y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

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En un comunicado publicado en X, Medicina Legal reportó "diecinueve cuerpos". Previamente, había cifrado en 14 el número de fallecidos y 38 heridos a causa de la enorme explosión ocurrida el sábado en una carretera del departamento del Cauca.

Según el Ejército, la explosión se dio en medio de un retén ilegal de los disidentes a la población civil.

La bomba impactó contra más de una decena de vehículos y los movió varios metros, según testigos del atentado. Imágenes de la AFP muestran los cuerpos cubiertos de las víctimas, vehículos destrozados y un enorme cráter en la vía.

Los rebeldes siembran el terror en la región del Cauca, con una seguidilla de atentados que arrancó el viernes con un ataque bomba contra una base militar en la ciudad de Cali, que dejó dos heridos.

Los liderados por Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, hostigan a la fuerza pública con explosivos, drones y fuego cruzado.

Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.

La seguridad es un tema central en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en las que el delfín político de Petro, el senador Iván Cepeda, es el favorito según las encuestas.