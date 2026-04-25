Panamá lamenta atentado en Colombia y expresa condolencias a familiares de las víctimas

El ataque se registró en la tarde de este sábado, dejando 7 muertos y 20 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera en Colombia.

El Gobierno de Panamá expresó sus condolencias a Colombia tras el grave atentado ocurrido en la tarde de este sábado en la vía Panamericana.

En el documento, emitido en nombre del presidente José Raúl Mulino y difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se manifiesta la solidaridad con los familiares de las víctimas, extendiendo acompañamiento y apoyo en medio de la tragedia. Asimismo, Panamá dijo estar unido al duelo del pueblo colombiano y reiteró su firme rechazo a todo acto de violencia que atente contra la vida y la seguridad de los ciudadanos.

El comunicado también subraya la confianza en que las autoridades competentes lograrán esclarecer lo ocurrido y que la justicia alcanzará a los responsables de este hecho.

La misiva manifiesta que el pueblo panameño acompaña a Colombia con respeto, solidaridad y fraternidad en estos momentos difíciles.

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El atentado

El atentado ocurrió en un tramo de la Vía Panamericana, a la altura del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia.

La explosión impactó a más de una decena de vehículos y destruyó la vía. Las autoridades atribuyen el atentado a los disidentes de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.

"Fue activado un artefacto explosivo" que "deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad", publicó en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, junto a un video que muestra a las víctimas en el suelo y vehículos volcados y destruidos tras el ataque.

Otros videos compartidos en redes sociales muestran fuertes daños y huecos en la vía, con testigos que aseguran que el impacto los movió varios metros.

"Los que atentaron y mataron (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes", dijo el presidente Gustavo Petro en X.

"Quiero los mejores soldados para enfrentarlos", agregó.

Horas más tarde, la cifra de muertos ascendió a 14 muertos y al menos 38 heridos en el suroeste de Colombia.

Información de AFP

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