Dos heridos en atentado contra base militar en Colombia, a un mes de las elecciones

Videos de cámaras de seguridad publicados por medios locales muestran el momento del fuerte estallido en una calle bastante transitada.

Un ataque con bomba contra una base militar en la ciudad colombiana de Cali dejó dos heridos el viernes, según las autoridades, en medio de un clima de violencia que atraviesa las campañas políticas para las presidenciales del 31 de mayo.

Periodistas de la AFP en la zona vieron un autobús incinerado a pocos metros del puesto militar, soldados alrededor y calles cerradas, con fuerte presencia policial.

El ataque dejó dos personas heridas, dijeron el Ejército y la Fiscalía en un nuevo saldo que sumó un lesionado.

Cinco cilindros fueron lanzados desde el autobús ubicado frente al recinto y luego hubo una explosión que ocasionó daños contra la estructura de la unidad militar, dijo a la AFP una fuente del Ejército.

Videos de cámaras de seguridad publicados por medios locales muestran el momento del fuerte estallido en una calle bastante transitada.

Expertos del Ejército detonaron de manera controlada varios cilindros que no alcanzaron a estallar.

El Ejército atribuyó de manera preliminar el atentado a disidentes de la extinta guerrilla FARC, que se apartaron del acuerdo de paz de 2016 y hoy encienden la violencia en medio de negociaciones frustradas de paz con el actual gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

Tomaremos medidas de "inteligencia, pie de fuerza y posibles reuniones" en Cali, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, en un video compartido en X.

Este es el segundo atentado en menos de un año contra una base militar en Cali, tercera ciudad más poblada de Colombia. Se da cuando falta poco más de un mes para las elecciones, en las que la seguridad ciudadana es uno de los temas centrales y los principales candidatos denuncian amenazas.

Cali, en el Valle del Cauca, ha sido blanco frecuente de los grupos armados que se disputan el control del narcotráfico hacia el océano Pacífico. Los secuestros y la extorsión a la población son frecuentes.

Un seguimiento de sangrientos atentados contra la fuerza pública en la región dejó el año pasado civiles muertos y marcó la peor ola de violencia en la última década.

En abril de 2024, un ataque similar de las disidencias de las FARC contra esta misma base militar en Cali causó daños en viviendas de soldados y civiles, sin dejar víctimas.

Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas tras su llegada al poder en 2022. Su heredero político, el senador Iván Cepeda, es favorito para los próximos comicios, según las encuestas, que auguran una segunda vuelta electoral en junio.