Quienes respaldan la iniciativa consideran que la escasez de agua que enfrentan distintos sectores no se justifica y sostienen que el proyecto podría convertirse en una solución a largo plazo para miles de personas que actualmente tienen acceso limitado al suministro.

Santiago, Veraguas/La crisis de abastecimiento de agua que afecta a varias comunidades y distritos de la provincia de Veraguas ha reactivado el llamado de residentes y líderes comunitarios para construir una nueva planta potabilizadora en el norte de la provincia, específicamente en el río Santa María, en el distrito de San Francisco.