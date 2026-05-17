Crisis de agua en Veraguas reaviva propuesta de construir una nueva planta potabilizadora en San Francisco
Quienes respaldan la iniciativa consideran que la escasez de agua que enfrentan distintos sectores no se justifica y sostienen que el proyecto podría convertirse en una solución a largo plazo para miles de personas que actualmente tienen acceso limitado al suministro.
Santiago, Veraguas/La crisis de abastecimiento de agua que afecta a varias comunidades y distritos de la provincia de Veraguas ha reactivado el llamado de residentes y líderes comunitarios para construir una nueva planta potabilizadora en el norte de la provincia, específicamente en el río Santa María, en el distrito de San Francisco.