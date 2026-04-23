Ataque de abejas en Arraiján deja cinco perros muertos y un joven hospitalizado

Vecinos del área alertaron a los servicios de emergencia al notar el comportamiento agresivo de los insectos. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá Oeste y personal del SUME 911 se trasladaron al sitio para contener la situación.

Arraijan, Panamá/Un ataque de abejas africanas alteró la tranquilidad de Burunga La 2,000, cerca de la Escuela Lucas Bárcenas, provocando un violento incidente que terminó con cinco perros muertos y un joven de 25 años afectado por múltiples picaduras.

Vecinos del área alertaron a los servicios de emergencia al notar el comportamiento agresivo de los insectos. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá Oeste y personal del SUME 911 se trasladaron al sitio para contener la situación. El joven afectado fue evacuado por paramédicos, mientras que otra persona con picaduras logró trasladarse por sus propios medios a recibir atención médica.

El coronel Ricardo Gibbs, comandante primer jefe de la zona regional de Panamá Oeste, explicó que al llegar al lugar se encontraron con un escenario activo, donde las abejas mantenían un alto nivel de agresividad. “Pudimos mitigar la emergencia y atender a dos personas afectadas. También se nos informó sobre animales que habían sido atacados y que posteriormente fallecieron a causa de las múltiples picaduras”, detalló.

Aunque el incidente fue controlado, el impacto en la comunidad es evidente. La pérdida de los animales y el susto generado entre los residentes reavivan la preocupación por la presencia de estos enjambres en zonas pobladas.

Las autoridades aprovecharon para hacer un llamado a la población a mantenerse alerta, especialmente en áreas donde puedan formarse panales. Recomiendan evitar acercarse a enjambres, no intentar removerlos sin ayuda profesional y reportar de inmediato cualquier presencia sospechosa a los organismos de emergencia.

Lo ocurrido en Burunga no es un hecho aislado, pero sí un recordatorio de que, incluso en entornos cotidianos, los riesgos naturales pueden aparecer sin previo aviso.

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