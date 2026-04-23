¡Atención! Puente de las Américas será cerrado este fin de semana por evaluación técnica

El cierre responde a evaluaciones técnicas que buscan determinar el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso.

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció un nuevo cierre total del puente de las Américas como parte de la fase final de las pruebas de carga estructural que se realizan en esta vía clave del país.

De acuerdo con el comunicado oficial, “se llevará a cabo la fase final de la prueba de carga estructural, por lo que será necesario realizar el cierre total de esta vía”, en un horario comprendido desde las 10:00 p.m. del sábado 25 de abril hasta las 2:00 a.m. del domingo 26.

El cierre responde a evaluaciones técnicas que buscan determinar el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso. “Con el objetivo de recopilar información técnica y garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular”, detalla la entidad.

Como medida alterna, el MOP recomendó a los conductores utilizar el Puente Centenario durante las horas de cierre, mientras se desarrollan estos trabajos.

La institución también pidió a los usuarios atender las señalizaciones y seguir las indicaciones del personal autorizado en el área intervenida, como parte de las medidas de seguridad establecidas.

Este anuncio se da luego de que este mismo jueves se realizara un cierre similar en el puente de las Américas, en el mismo horario, como parte de estas pruebas técnicas que forman parte del proceso de evaluación estructural.

El MOP reiteró que estas acciones responden a un enfoque preventivo para garantizar la seguridad de los conductores y el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

Por el Puente de las Américas transitan más de 65 mil vehículos al día.