Autoridad Marítima pide a los buques de bandera panameña a evitar el estrecho de Ormuz

La entidad anunció que, a través de la Dirección General de Marina Mercante, mantiene conocimiento y seguimiento de los hechos que afectaron a los portacontenedores “Euphoria” y “MSC Francesca”.

Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) lanzó una advertencia a las embarcaciones con bandera panameña ante la situación de inestabilidad en el Estrecho de Ormuz, luego de que dos buques se vieran involucrados en incidentes en esa zona.

La entidad anunció que, a través de la Dirección General de Marina Mercante, mantiene conocimiento y seguimiento de los hechos que afectaron a los portacontenedores “Euphoria” y “MSC Francesca”. En el primer caso, el buque fue objeto de disparos por parte de tres embarcaciones no identificadas, sin que se reportaran heridos. Actualmente, la nave se encuentra fondeada en Khorfakkan, Emiratos Árabes Unidos.

En el segundo caso, el “MSC Francesca” fue interceptado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz, y se le solicitó fondear cerca de la costa iraní, donde permanece a la espera de nuevas instrucciones.

Frente a este escenario, la AMP mantiene comunicación directa con los operadores y la empresa propietaria de los buques, brindando el apoyo correspondiente conforme a sus funciones como Estado de abanderamiento.

La institución dejó claro que “nuestra prioridad absoluta es la seguridad del buque y de la gente de mar a bordo de los buques con bandera panameña”, en medio de un contexto que mantiene en alerta a la flota.

En ese sentido, la Dirección General de Marina Mercante emitió un llamado urgente a las embarcaciones.

Ante la situación de inestabilidad en la región, la DGMM reitera su llamado urgente a todos los buques de bandera panameña a evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por estas aguas o, en su defecto, a extremar las medidas de seguridad y vigilancia, siguiendo los protocolos internacionales de protección marítima", se lee en el comunicado.

La Autoridad Marítima indicó que continuará monitoreando de cerca la evolución de estos incidentes y coordinando con autoridades diplomáticas y organismos internacionales, en un esfuerzo por garantizar la seguridad de la navegación y de las tripulaciones.