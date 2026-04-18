Perros forenses: los aliados clave para encontrar restos humanos en Panamá

Permiten reabrir investigaciones antiguas, al detectar indicios en propiedades o terrenos donde se sospecha la presencia de restos humanos.

Los perros de búsqueda de cadáveres son canes altamente especializados, entrenados para detectar el olor específico de la descomposición humana, incluso bajo el agua, enterrados o tras un incendio. Utilizan su agudo olfato para localizar restos, fluidos biológicos o rastros de sangre.

A diferencia de los perros de búsqueda de personas vivas, estos se centran exclusivamente en restos humanos y, cuando detectan el olor, alertan a su guía mediante ladridos en el punto exacto donde perciben la señal.

El entrenador John Jairo Marín explicó que el perro es entrenado por medio de olores con partes óseas o tejidos blandos que, al perder oxígeno, destilan olores particulares. Este olor es grabado en el cerebro del animal por medio de juegos de lanzamiento.

En Panamá, algunos de estos canes, como los de la Policía Nacional, han participado en operativos de búsqueda de personas desaparecidas que posteriormente han sido halladas sin vida, gracias a este tipo de entrenamiento especializado.

El objetivo es que tanto los perros como sus entrenadores perfeccionen sus destrezas para contribuir a la resolución de casos complejos y brindar algo de tranquilidad a familias que, en muchos casos, han perdido la esperanza.

Mientras que Rafael Guerrero, del Grupo K-Sar de la Cruz Roja señaló que existe la necesidad de motivar áreas de estamentos de seguridad para que tengan este apoyo en investigaciones.

En el ámbito de la criminología, estas unidades caninas forenses son clave para las investigaciones, no solo para localizar cuerpos, sino también para aportar evidencia científica que el ser humano no puede detectar por sí solo.

Mario Chang, también entrenador, destacó que existen crímenes de alto perfil en impunidad por la falta de pruebas, pero un cuerpo desaparecido que es hallado se convierte en una prueba fehaciente, aunque hayan pasado los años.

Asimismo, son fundamentales en la localización de cuerpos enterrados en fosas clandestinas. Incluso años después de ocurrido el hecho, pueden identificar rastros de sangre, fluidos biológicos o restos óseos que alguien intentó ocultar o eliminar. También permiten reabrir investigaciones antiguas, al detectar indicios en propiedades o terrenos donde se sospecha la presencia de restos humanos.

Información de Hellen Concepción