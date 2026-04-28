Proceso constituyente avanza: plantean elecciones en 2027 y nueva Carta Magna en 2029

El referéndum para aprobar o rechazar la nueva Constitución se proyecta para julio de 2028, respetando así el principio de soberanía popular. “No se le puede quitar al pueblo el derecho a decidir”, enfatizó Bernal.

El coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, Miguel Antonio Bernal, presentó este martes ante el Consejo de Gabinete un calendario borrador para el desarrollo de un proceso constituyente en el país, que podría culminar con la entrada en vigencia de una nueva Constitución el 1 de enero de 2029.

Según lo expuesto, el proceso contempla varias fases que iniciarían con un trabajo permanente de alfabetización ciudadana, el cual ya lleva cerca de 20 meses en marcha. Esta etapa busca informar y formar a la población sobre la importancia y los alcances de una nueva Carta Magna.

Posteriormente, se establecerían los requisitos para aspirar a ser constituyente, con miras a garantizar que los representantes provengan directamente de la ciudadanía. La elección de estos constituyentes está prevista, de manera preliminar, entre marzo y abril de 2027.

El calendario también plantea que la Asamblea Constituyente sesione durante dos meses, específicamente en mayo y junio de 2027, periodo en el que el órgano legislativo se encuentra en receso. Durante ese tiempo, se desarrollaría el debate y la redacción del nuevo texto constitucional.

Una vez aprobado el documento, se iniciaría una fase de divulgación a nivel nacional en sectores educativos, empresariales y sociales, con el objetivo de que la población conozca su contenido antes de someterlo a votación.

El referéndum para aprobar o rechazar la nueva Constitución se proyecta para julio de 2028, respetando así el principio de soberanía popular. “No se le puede quitar al pueblo el derecho a decidir”, enfatizó Bernal.

De acuerdo con el funcionario, el proceso no adoptará modelos extranjeros, sino que se inspirará en la experiencia histórica del país con asambleas constituyentes. Entre los temas que más interés han generado en las consultas ciudadanas destacan la no reelección inmediata de autoridades, la revocatoria de mandato, la reducción del número de diputados y cambios en el método de elección de magistrados.

Las autoridades recalcaron que se trata de un calendario preliminar, sujeto a ajustes conforme avance el proceso de diálogo nacional.