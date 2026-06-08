Oleada de detenciones de mujeres afganas por la policía moral en Herat

Según una mujer de 33 años, "la situación se ha vuelto muy difícil". "Me entristece profundamente ver que ya ni siquiera tenemos derecho a respirar libremente", declaró.

Varios residentes de la ciudad afgana de Herat afirmaron a la AFP que presenciaron cómo la policía de la moral del gobierno talibán detenía a numerosas mujeres, en el marco de una campaña de represión por la vestimenta criticada por la ONU.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) expresó el domingo su "preocupación por las múltiples detenciones y arrestos de mujeres en Herat, Afganistán, por un supuesto incumplimiento de las normas de vestimenta".

Las autoridades talibanes gobiernan según una interpretación estricta de la ley islámica y han ido endureciendo gradualmente las restricciones impuestas a las mujeres desde que volvieron al poder en agosto de 2021.

Las mujeres de todo el país deben ir completamente cubiertas cuando salen de casa, y muchas llevan un vestido largo holgado (abaya) junto con un velo islámico y un pañuelo que les cubre el rostro.

En Herat, en el oeste del país, algunos residentes presenciaron el sábado cómo varias mujeres eran detenidas por no llevar el chador o el burka, que cubren todo el cuerpo. Hablaron con la AFP bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

"Vi a dos empleados del ministerio, uno de los cuales llevaba un látigo, metiendo a dos mujeres que no llevaban chador en un vehículo", dijo una mujer de 23 años, refiriéndose a funcionarios del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio (PVPV).

Según ella, las detenidas iban completamente cubiertas, incluyendo el velo islámico.

Otra mujer contó que vio a funcionarios del ministerio deteniendo vehículos y revisando la vestimenta de los pasajeros, y que vio cómo detenían a varias mujeres y las subían a furgonetas.

"La mayoría de las detenidas eran mujeres que no llevaban chador", afirmó esta joven de 27 años.

Contactado por la AFP, el ministerio respondió que "no hay nada inusual en Herat".

El código de vestimenta "es un mandato divino y una ley vigente, y estamos obligados a aplicarlo", afirmó.

Un periodista de la AFP y varios habitantes de Herat constataron que el número de mujeres que salen de sus casas se ha reducido drásticamente.

"Ya no se las ve en absoluto por la ciudad" y "nos han dicho que no llevemos a mujeres sin chador", declaró un taxista de 20 años.

Según una mujer de 33 años, "la situación se ha vuelto muy difícil". "Me entristece profundamente ver que ya ni siquiera tenemos derecho a respirar libremente", declaró.