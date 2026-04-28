Los expertos también dirigieron su atención al puente Centenario, que podría experimentar un aumento en el flujo vehicular debido a las restricciones aplicadas. En ese sentido, recomendaron realizar inspecciones preventivas para asegurar su capacidad operativa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras explosión en el puente de las Américas, especialistas de la UP piden modernizar infraestructuras viales.

Especialistas de la Universidad de Panamá advirtieron que el país enfrenta una necesidad urgente de modernizar, inspeccionar y dar mantenimiento permanente a sus puentes estratégicos, según un análisis técnico divulgado en el Semanario La Universidad, medio oficial de la casa de estudios.

La alerta académica surge tras el incendio y explosión de carros cisterna ocurrido el pasado 6 de abril de 2026 bajo el puente de las Américas, un hecho que provocó caos vehicular, alarma ciudadana y dejó una víctima fatal junto a varios heridos.

El ingeniero estructural y docente Irving Isaza explicó que esta infraestructura, inaugurada en 1962, fue diseñada bajo condiciones de tránsito y peso vehicular muy distintas a las actuales. Señaló que el crecimiento sostenido del parque automotor ha incrementado la fatiga estructural y el desgaste de sus componentes con el paso del tiempo.

Isaza también destacó que factores como riesgos geológicos, condiciones climáticas, agentes químicos y eventos extremos —como incendios o explosiones— inciden en el comportamiento del puente. No obstante, subrayó que el uso continuo diario representa uno de los mayores retos para su conservación.

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Por su parte, el también ingeniero estructural Luis Núñez advirtió que las altas temperaturas generadas durante el siniestro pudieron comprometer materiales clave. Explicó que el acero pierde resistencia ante calor extremo, mientras que el concreto puede ver afectadas sus propiedades mecánicas esenciales para la estabilidad estructural.

Núñez enfatizó la importancia de que los resultados de las inspecciones técnicas sean públicos, permitiendo así el análisis de especialistas independientes que puedan aportar recomendaciones adicionales en favor de la seguridad ciudadana.

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De acuerdo con un informe preliminar del Ministerio de Obras Públicas, elaborado junto a ingenieros de la Armada de Estados Unidos, no se detectaron daños críticos en la estructura. Sin embargo, las autoridades decidieron mantener la restricción de paso para vehículos con cargas superiores a 10 toneladas.

El puente de las Américas fue cerrado temporalmente recientemente para continuar con evaluaciones técnicas y garantizar condiciones seguras para la circulación.

Los expertos también dirigieron su atención al puente Centenario, que podría experimentar un aumento en el flujo vehicular debido a las restricciones aplicadas. En ese sentido, recomendaron realizar inspecciones preventivas para asegurar su capacidad operativa.

El análisis concluye que Panamá requiere una política pública sostenida orientada a la revisión, mantenimiento y modernización de sus puentes, con planificación técnica y visión a largo plazo, para proteger infraestructuras clave para la movilidad y la economía nacional.