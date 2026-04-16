MOP instalará 28 sensores para monitorear el Puente de las Américas en tiempo real

Mientras avanzan estas acciones, se mantienen vigentes las restricciones al tránsito de vehículos pesados, limitando el paso a un máximo de 10 toneladas

Panamá/El Puente de las Américas entra en una nueva etapa de vigilancia con la instalación de 28 sensores de alta presión que permitirán monitorear en tiempo real el comportamiento de su estructura, en medio de las acciones impulsadas tras el incidente ocurrido el pasado 6 de abril.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que estos dispositivos serán colocados en distintos puntos del puente con el objetivo de medir movimientos y vibraciones, así como detectar cualquier situación que pueda comprometer su funcionamiento.

La implementación de este sistema busca reforzar la seguridad de una de las principales vías del país, por donde transitan diariamente más de 65 mil vehículos, conectando a la ciudad capital con Panamá Oeste y el resto del interior.

Además del monitoreo, las autoridades indicaron que esta medida forma parte de un programa integral de mantenimiento que también contempla trabajos de rehabilitación en áreas afectadas por el incendio y la explosión registrados semanas atrás, hecho en el que falleció una persona.

Desde noviembre de 2025, el puente ya se encontraba bajo una evaluación técnica completa, independiente del incidente reciente. Según el MOP y el Gobierno, hasta el momento no se han identificado daños que comprometan la estabilidad o la seguridad de la estructura.

Los trabajos cuentan también con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, que ha participado en las labores técnicas realizadas en esta infraestructura clave para la movilidad del país.

Mientras avanzan estas acciones, se mantienen vigentes las restricciones al tránsito de vehículos pesados, limitando el paso a un máximo de 10 toneladas, una medida establecida desde 2009 como parte de la preservación del puente y que las autoridades reiteran debe cumplirse.

Con información de Yami Rivas.