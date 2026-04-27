Puente de las Américas: MOP culmina pruebas estructurales

El director de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, explicó que se colocaron sensores en 24 puntos del puente, con el objetivo de recopilar información clave para las próximas decisiones. “Esta información será fundamental para definir la hoja de ruta del mantenimiento integral de la estructura”, indicó.

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) completó la segunda fase de pruebas de carga controlada como parte del plan de mantenimiento integral de esta infraestructura del Puente de las Américas, por la que circulan más de 65 mil usuarios cada día.

Las mediciones se llevaron a cabo entre las 10:00 de la noche del sábado 25 de abril hasta las 2:00 de la madrugada del domingo, en una jornada que permitió analizar el comportamiento estructural del puente bajo distintas condiciones de carga.

"El objetivo principal de estas mediciones es recopilar datos precisos sobre el comportamiento estructural de la vía para garantizar la seguridad de los más de 65 mil usuarios que transitan diariamente por ella y prolongar su vida útil", se lee en el comunicado de la entidad.

Durante el operativo, especialistas del MOP trabajaron en conjunto con personal de la Autoridad del Canal de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, utilizando sensores de alta precisión para medir la respuesta de la estructura. Estos dispositivos, instalados en puntos estratégicos, permitieron registrar deformaciones y vibraciones en tiempo real.

El director de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, explicó que se colocaron sensores en 24 puntos del puente, con el objetivo de recopilar información clave para las próximas decisiones. “Esta información será fundamental para definir la hoja de ruta del mantenimiento integral de la estructura”, indicó.

La dinámica de la prueba incluyó el paso de dos camiones con carga controlada, que circularon de manera alterna por los distintos carriles para evaluar cómo responde la plataforma ante pesos pesados y vibraciones.

La subdirectora de la entidad, Karen Caballero, destacó la importancia de estos resultados para el futuro del puente. “El análisis de estos resultados nos permitirá tomar las decisiones técnicas más adecuadas para el futuro de esta importante conexión vial”, expresó.

En el Puente de las Américas desde 2009 rige una restricción que prohíbe el paso de vehículos de más de 10 toneladas, una norma que sigue vigente en un intento por reducir el desgaste estructural.

Estas pruebas se enmarcan dentro de un plan de mantenimiento que también incluye al puente Centenario. Las evaluaciones y trabajos surgen luego de la explosión en el sector de La Boca, justo en la parte inferior del puente.

La explosión de tres camiones cisterna, además de cobrar la vida de un trabajador, afectó las estructuras del puente. Las evaluaciones registraron que la pintura se quemó y que este siniestro no habría representado daños significativos, sin embargo, desde aquel día, se ha seguido un plan de evaluación para descartar algún tipo de afectación que no sea visible.

Un informe técnico interinstitucional recomendó dar mantenimiento a la estructura y aplicar un enfoque de pruebas de múltiples niveles.