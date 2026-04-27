Proyecto de reforma educativa busca transformar sistema y dar autonomía a escuelas, afirma diputado Bloise

Sobre el rol del Ministerio de Educación, Bloise dejó claro que el proyecto no busca excluirlo, sino abrir un espacio de coincidencia. “Esperamos y hacemos la invitación a que el Ministerio de Educación efectivamente traiga la propuesta que han estado trabajando”, indicó, al considerar que la existencia de iniciativas paralelas puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la reforma.

Panamá/En medio de la presión por transformar el sistema educativo y tras meses de trabajo en la Comisión de Educación, el diputado Jorge Bloise presentó una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación que busca convertir en acciones concretas los acuerdos acumulados durante años en materia educativa.

El proyecto, elaborado desde la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, surge tras un proceso amplio de consultas y trabajo técnico. “Hemos efectivamente presentado esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación, basado en todos los acuerdos, compromisos, pactos que hemos tenido los últimos 30 años”, explicó el diputado, quien resaltó que el objetivo es convertir en acciones concretas discusiones que durante años no se materializaron.

La iniciativa recoge el resultado de más de 300 reuniones y 2,000 horas de trabajo, en las que participaron docentes, empresarios, organizaciones, padres de familia, estudiantes y sectores académicos. “Hicimos más de 300 reuniones, 2,000 horas de trabajo”, detalló Bloise, al destacar el carácter participativo de la propuesta.

Entre los cambios planteados, el proyecto apunta a una transformación estructural del sistema educativo, abordando temas como la gestión administrativa, la inversión, la infraestructura y el currículo. También incorpora la eliminación de artículos considerados obsoletos y la revisión de más de 100 leyes relacionadas con educación. “Estamos contemplando efectivamente todas las derogaciones de esos artículos que son obsoletos”, indicó.

Uno de los ejes de la propuesta es la calidad docente y el fortalecimiento del sistema educativo desde su base. “En las aulas se prepara el presente y el futuro del país y van a estar los mejores”, afirmó, al referirse a los nuevos criterios de ingreso y desarrollo en la carrera docente.

El proyecto también plantea la creación de un organismo técnico e independiente que evalúe la calidad educativa. “El Instituto Nacional de Evaluación Educativa lo vemos como un árbitro independiente y con patrimonio autónomo”, explicó, con la intención de garantizar mediciones objetivas que trasciendan los cambios de gobierno.

En materia de acceso, la propuesta busca ampliar la obligatoriedad y gratuidad del sistema educativo hasta el sexto año. “Estamos llevándolo a duodécimo, estamos llevándolo a sexto año”, sostuvo Bloise, al señalar que el contexto actual exige una cobertura más amplia.

Otro punto clave es la autonomía de los centros educativos, especialmente en la gestión de recursos y mantenimiento. El diputado explicó que la propuesta reconoce la participación de profesionales idóneos en la elaboración de informes técnicos para agilizar soluciones en las escuelas. “Estamos dándoles ese reconocimiento para que justamente estos informes… puedan tener validez”, señaló, al referirse a la necesidad de reducir la burocracia.

Sobre el rol del Ministerio de Educación, Bloise dejó claro que el proyecto no busca excluirlo, sino abrir un espacio de coincidencia. “Esperamos y hacemos la invitación a que el Ministerio de Educación efectivamente traiga la propuesta que han estado trabajando”, indicó, al considerar que la existencia de iniciativas paralelas puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la reforma.

El diputado también destacó que la propuesta ya está disponible para consulta pública y que el proceso continuará en la próxima legislatura, con la intención de enriquecer el proyecto a través del diálogo. “Ya nosotros hemos presentado el proyecto… y esperamos también estos dos meses tener esa retroalimentación para saber en qué aspectos se puede mejorar”, afirmó