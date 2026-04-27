Autoridad de Pasaportes suspende atención al público hasta el miércoles por falla eléctrica y afectaciones tecnológicas

La reanudación de los servicios será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que, debido a una falla en el suministro de energía eléctrica registrada el sábado en horas de la tarde, sus sistemas tecnológicos han presentado afectaciones.

Desde el momento del incidente, personal técnico especializado de la institución, en coordinación con el proveedor del servicio, se mantiene trabajando de manera continua para el restablecimiento pleno de las plataformas en el menor tiempo posible.

En atención a lo anterior, se dispone la suspensión temporal de la atención al público en todas las oficinas a nivel nacional, desde el lunes 27 hasta el miércoles 29 de abril.

La reanudación de los servicios será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

Se informa que los usuarios que realizaron el trámite de pasaporte hasta el viernes 24 de abril podrán retirar su documento en la sede correspondiente, en el horario regular de entrega, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. La institución agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera sus disculpas por los inconvenientes.