Inauguran el bazar 'Una Navidad de Segundas Oportunidades' con trabajos realizados por privados de libertad

Ciudad de Panamá/Las actividades de fin de año continúan en la capital y, en esta ocasión, se llevó a cabo la inauguración del bazar “Una Navidad de Segundas Oportunidades”, una iniciativa que destaca el talento y la creatividad de personas privadas de libertad del país.

La apertura se realizó en el Parque Omar, donde numerosas familias acudieron para conocer los productos elaborados en distintos centros penitenciarios, principalmente en el Centro Penitenciario de Tinajitas.

Durante el evento, las autoridades resaltaron la importancia de este espacio como una vitrina para mostrar el esfuerzo y dedicación de quienes buscan reinsertarse en la sociedad a través del trabajo y el aprendizaje de oficios.

“El bazar navideño en el sistema penitenciario es un mensaje al país que da esperanza. Pueden venir a ver el trabajo que están haciendo los privados de libertad; es un mensaje de que dentro de las cárceles no todo es malo, que hay gente que ha levantado su mirada y ha dicho: quiero cambiar. Están pidiendo una oportunidad y buscan con ansias ese perdón y esa reconciliación con la sociedad”, expresó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

En los distintos puestos se exhiben adornos navideños elaborados a mano por hombres y mujeres de centros penitenciarios del país. Muchos de estos productos fueron confeccionados a partir de retazos de telas y otros materiales reutilizados, demostrando creatividad y aprovechamiento de recursos.

“Estamos sumamente agradecidos con el acogimiento que nos han dado las personas. A quienes aún están en sus hogares, les hacemos una invitación para que vengan y vean las maravillas que podemos hacer los privados de libertad, para que tengan en su hogar un producto hecho con amor”, comentó uno de los participantes del programa.

El bazar estará abierto al público en la Casa Club del Parque Omar, en horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., ofreciendo a los visitantes la oportunidad de adquirir artesanías con sentido social y apoyar el proceso de resocialización de los privados de libertad.

