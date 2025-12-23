Botafogo del panameño Kadir Barría tiene nuevo entrenador luego de la salida de Davide Ancelotti

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Rio de Janeiro, Brasil/El argentino Martín Anselmi es el nuevo director técnico del Botafogo, anunció este lunes el equipo de Rio de Janeiro, días después de la salida del italiano Davide Ancelotti.

Campeón de la Copa Sudamericana en su etapa con el Independiente del Valle ecuatoriano, Anselmi "firmó contrato por dos años con el club", informó el Fogão en un comunicado.

Otras noticias: Copa Libertadores | Botafogo de Kadir Barría espera rival para la segunda ronda

Estaba libre desde que acabó en junio pasado su primera experiencia como entrenador en el fútbol europeo con el FC Oporto, tras la prematura eliminación de los Dragones en la primera fase del Mundial de Clubes, en Estados Unidos. Dirigió por seis meses al cuadro portugués.

Anselmi, de 40 años, se reportará el 4 de enero, puntualizó el Botafogo, que terminó en la sexta posición del Brasileirão esta temporada y jugará la Copa Libertadores 2026.

El miércoles, el equipo anunció el final del ciclo de Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

Antes de su paso por Portugal, Anselmi comandó a Unión La Calera, de Chile, Independiente del Valle y Cruz Azul, de México.

Sus mayores éxitos fueron la conquista de la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana 2023 con el equipo ecuatoriano.

Había sido asistente técnico del español Miguel Ángel Ramírez cuando ese club ganó la Sudamericana 2019, su primer título internacional.

El Botafogo tuvo un irregular 2025 después de vivir un brillante 2024, en el que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores.

Otras noticias: Kadir Barría: “Todavía no asimilo lo que estoy viviendo”

Botafogo ha escrito páginas doradas en la historia del fútbol brasileño, con títulos que lo consagran como uno de los clubes más emblemáticos de la Serie A.

El Botafogo de Futebol e Regatas, conocido popularmente como el Fogão, ha sido protagonista de momentos que marcaron al balompié sudamericano. Su mayor gesta reciente llegó en 2024, cuando conquistó la Copa Libertadores, un logro que lo colocó en la élite continental y que fue celebrado con intensidad en el Estádio Nilton Santos.

Apenas días después, el club coronó una temporada histórica al levantar el Campeonato Brasileño de Serie A, demostrando regularidad y carácter competitivo frente a gigantes como Flamengo y Palmeiras.

Pero la gloria del Fogão no se limita al presente. En 1968, el equipo se consagró campeón de la Taça Brasil, antecedente directo del Brasileirao, y en 1995 volvió a levantar el trofeo nacional, consolidando su prestigio en el fútbol brasileño. Estos títulos nacionales se suman a la Copa Conmebol de 1993, que le dio proyección internacional en una época en la que los clubes brasileños comenzaban a dominar el continente.

Otras noticias: Kadir Barría panameño que triunfa en Botafogo tiene como pilar central a su familia

El relato deportivo de Botafogo está lleno de dramatismo: ascensos y descensos, campañas memorables y figuras legendarias que vistieron la camiseta albinegra. La narrativa periodística encuentra en el Fogão un símbolo de resiliencia, capaz de reinventarse y volver a la cima. Su hinchada, apasionada y exigente, ha sido testigo de noches épicas que consolidan la identidad del club como un eterno luchador.

Hoy, el Botafogo no solo celebra títulos, sino también el reconocimiento de haber recuperado su lugar entre los grandes. Con la Libertadores 2024 y el Brasileirao 2024, el Fogão reafirma que su historia está marcada por la gloria y que su legado seguirá iluminando el fútbol brasileño.

Otras noticias: Tomás Rodríguez | Conoce el valor en el mercado del atacante panameño que está en boca de todos