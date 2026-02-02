Serie del Caribe: Paolo Espino abridor por Panamá hoy ante Charros de Jalisco

El reto para Espino no será menor, ya que Panamá se medirá ante los Charros de Jalisco.

Panamá/El lanzador panameño Paolo Espino será el encargado de subir a la lomita esta noche en el debut de Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, en la esperada Serie del Caribe, un torneo que reúne a los mejores equipos campeones del béisbol invernal de la región.

Previo al encuentro, Espino compartió sus sensaciones sobre la preparación del equipo y las condiciones encontradas en la sede del certamen. El derecho destacó que, pese a los ajustes propios de un torneo internacional, el grupo ha contado con las herramientas necesarias para llegar en buena forma al compromiso inaugural.

“Gracias a Dios se dio la oportunidad, por lo menos conseguimos un sitio donde podríamos entrenar. La verdad que las facilidades son excelentes, aquí proveen en realidad lo que uno necesita. El campo está bueno y el montículo está bastante decente, lo suficiente para trabajar y hacer lo que se necesita para prepararnos”, expresó el lanzador panameño.

El reto para Espino no será menor, ya que Panamá se medirá ante los Charros de Jalisco, representantes de México, un equipo al que el serpentinero reconoce como un rival en gran parte nuevo para él. Sin embargo, aseguró que la clave estará en el análisis y la capacidad de ajuste durante el juego.

“Equipo en realidad nuevo, yo nunca les he lanzado a los Charros, pero el béisbol es así, uno se ajusta y se estudia mucho. Esta noche vamos a estar viendo el juego y en contacto con el coach de picheo Betacur para hacer los ajustes necesarios”, explicó.

En el aspecto físico y mental, Espino se mostró confiado, resaltando el trabajo realizado en suelo panameño antes del viaje. A su vez, reconoció que el entorno presenta nuevos desafíos, especialmente por factores climáticos y de altitud, que pueden influir en el desempeño dentro del diamante.

“Nos sentimos bien, gracias a Dios. Hicimos una buena preparación en Panamá. El clima aquí y la altitud son un poquito diferentes, pero es algo a lo que uno se ajusta. El béisbol es un deporte de ajustes y, Dios mediante, haremos lo suficiente para estar bien en el juego”, agregó.

El debut de los Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe genera gran expectativa entre la afición panameña, que confía en la experiencia y liderazgo de Paolo Espino para marcar el ritmo desde el montículo. Esta noche, Panamá buscará iniciar con el pie derecho su camino en uno de los torneos más prestigiosos del béisbol caribeño, donde cada lanzamiento puede ser decisivo en la lucha por el título.

Así inició la Serie del Caribe 2026 en Jalisco:

En una jornada inaugural marcada por el drama y la garra, la Serie del Caribe 2026 arrancó en el Estadio Panamericano con dos duelos de alto voltaje que dejaron a la afición local con un sabor amargo. En el primer choque del torneo regional, la novena de Puerto Rico le sacó el juego del bolsillo a México Verde (Tomateros de Culiacán) con una dramática voltereta de 5-4 en la parte alta de la novena entrada.

El héroe de la jornada fue el bateador designado Rubén Castro, quien, con el equipo al borde del abismo y cuando la fanaticada local saboreaba el out 27, conectó un sencillo oportuno por el jardín izquierdo que remolcó dos carreras para sentenciar el marcador. Pese a que los mexicanos tomaron una ventaja temprana aprovechando la falta de consistencia del abridor Collin Wiles, el pitcheo de relevo boricua, encabezado por Brady Tedesco y el eventual ganador Gabriel Rodríguez, logró contener la ofensiva de Culiacán. Por los boricuas, Yohandy Morales también destacó al despachar el primer cuadrangular del certamen.

Por otro lado, en el cierre de la cartelera, los Leones del Escogido, representantes de la República Dominicana, demostraron por qué son los campeones defensores al superar por idéntico marcador de 5-4 a México Rojo (Charros de Jalisco). La figura indiscutible del encuentro fue Junior Lake, quien tuvo una noche perfecta con el madero al batear de 4-4, incluyendo un doblete productor de tres anotaciones que fue la base del triunfo quisqueyano. El lanzador Kenny Hernández se anotó la victoria, mientras que Jimmy Cordero se encargó de poner el candado en el noveno episodio para acreditarse el salvamento.

Tras este amargo debut para los equipos anfitriones, el mánager de México Verde, Lorenzo Bundy, ya pone su mirada en el próximo desafío: el duelo contra los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá, novena que ya se encuentra en la sede lista para iniciar su camino en la contienda caribeña.