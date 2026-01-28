Béisbol de Pequeñas Ligas| Panamá Metro tiene a su campeón preinfantil 2026
El torneo sectorial culminó con la coronación del representante metropolitano al Campeonato Nacional de Béisbol Preinfantil
Panamá/Los equipos de Cerro Viento y Parque Lefevre disputaron este miércoles el segundo partido de la serie final del Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Preinfantil que se realizó en el campo de juegos CAPLITOM de Juan Díaz.
Después de imponerse en el primer juego, el conjunto de Cerro Viento intentaba finiquitar las hostilidades con su similar de Parque Lefevre y lo consiguió con una victoria de 7 carreras por 5.
La pizarra estaba empatada a cinco carreras por bando cuando Cerro Viento marcó dos 'rayitas' en la parte baja del quinto episodio y tomó una ventaja que resultó ser definitiva.
Bryan Montemayor permitió dos imparables, no recibió carreras, dio un ponche y una base por bola en un episodio y dos tercios para ser el lanzador ganador.
La derrota fue para Ezequiel Osorio quien toleró dos inatrapables y tres anotaciones en dos entradas.
Matías Palomino conectó dos hits en dos turnos y anotó una carrera por Cerro Viento. Anderson Muñoz de 2-1 con una anotada y una empujada y Mathias Cordero de 2-1 con una remolcada.
Por Parque Lefevre, Javier Pérez de 2-2 con una carrera anotada y una impulsada. Aaron Rocha de 2-1 con un anotada e Ian Jiménez de 3-1 con una anotada y una impulsada.
Cerro Viento gana la serie por récord de dos victorias sin derrotas. El primer juego se realizó el martes 27 de enero y lo ganó por pizarra de 17 a 16.
De esta manera, Cerro Viento alcanzó la supremacía en el certamen local y representará a Pamamá Metro en el Campeonato Nacional de Béisbol Preinfantil de este año.