Champions League | Conoce quiénes avanzaron a los octavos de final

Panamá/La UEFA Champions League vivió este miércoles una última jornada vibrante y llena de emociones, con 18 partidos disputados en simultáneo que definieron a los clasificados directos a los octavos de final y a los equipos que deberán pasar por la temida ronda de playoffs en febrero.

En una noche marcada por el poderío inglés, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City sellaron su pase directo a la siguiente fase, junto al Barcelona y el Sporting de Lisboa, que completaron la lista de clubes clasificados de manera automática. Estos seis equipos se unieron al Arsenal, líder de la tabla general, y al siempre competitivo Bayern Múnich, que ya habían asegurado su boleto a los octavos con anticipación.

La Premier League volvió a demostrar su hegemonía en el fútbol europeo, colocando a cinco de los ocho equipos clasificados directamente entre los mejores del torneo. Mientras tanto, los clubes ubicados entre la novena y la vigésima cuarta posición deberán disputar una eliminatoria a ida y vuelta en febrero para seguir con vida en la máxima competición continental.

Entre los nombres que más llamaron la atención en esta fase de repechaje aparece el Real Madrid, máximo ganador en la historia del torneo con 15 títulos, que cayó 4-2 en Lisboa frente al Benfica y ahora deberá jugarse su continuidad en los playoffs. Junto al conjunto merengue también estará el Atlético de Madrid, que sufrió una sorpresiva derrota en casa por 2-1 ante el noruego Bodo/Glimt.

El vigente campeón, el París Saint-Germain, y el último finalista, el Inter de Milán, tampoco lograron el pase directo y tendrán que enfrentar la ronda previa, al igual que históricos del fútbol europeo como Juventus, Borussia Dortmund y Benfica, todos con pasado glorioso en la Liga de Campeones.

La gran sorpresa negativa de la jornada fue la eliminación del Nápoles, campeón de la última Serie A italiana, que llegó a la octava fecha en el puesto 25 y necesitaba un triunfo para mantener vivas sus opciones. Sin embargo, los napolitanos cayeron 3-2 en el estadio Diego Armando Maradona ante el Chelsea, que se impuso gracias a un doblete del brasileño João Pedro y logró su clasificación directa a octavos.

También quedaron fuera de competencia otros clubes de peso como el Athletic de Bilbao, y los históricos neerlandeses PSV Eindhoven y Ajax, excampeones de Europa que no lograron superar esta exigente fase final.

Con el cuadro casi definido, la UEFA Champions League se prepara para una ronda de playoffs que promete duelos de alto voltaje, donde gigantes del continente buscarán mantenerse en la carrera por la gloria europea y el anhelado trofeo que corona al mejor club del continente.