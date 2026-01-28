Dos años sin el "Matador" Luis Tejada Hansell: El legado eterno de Luis Tejada Hansell

Panamá/Hoy, 28 de enero, se cumplen dos años desde la partida física de Luis "Matador" Tejada Hansell, quien fuera la figura más emblemática del fútbol panameño.

Aunque el tiempo avanza, la memoria del goleador histórico sigue más viva que nunca en el corazón de un país que aún llora su ausencia y celebra su grandeza.

Otras noticias: Tarjeta Panini de Adalberto “Coco” Carrasquilla marca récord histórico en Panamá

Un ídolo dentro y fuera de la cancha

La jornada de este aniversario está marcada por la emoción y la nostalgia. La familia de Luis Tejada, encabezada por su madre Rita Hansell, se ha encargado de mantener vigente el respeto y el cariño que el pueblo panameño le profesa al "Matador". No se le recuerda únicamente como el hombre que rompió las redes rivales, sino como un ser querido que dejó una huella imborrable en la historia deportiva y social del país.

Otras noticias: Panamá vs México | Reacción de Thomas Christiansen luego del resultado 0-1

El legado del goleador: La chilena que detuvo el tiempo

Como jugador, Tejada destacó por su entrega, su habilidad técnica y una pasión por el fútbol que contagiaba a sus compañeros y a la grada. Entre sus momentos más icónicos, la famosa chilena anotada frente a la selección de México permanece como un hito inigualable que lo consolidó como un ídolo nacional. Su capacidad para brillar en los escenarios más exigentes lo convirtió en el referente absoluto para las nuevas generaciones de futbolistas que hoy buscan seguir sus pasos.

Otras noticias: Mundial 2026 | Siguiéndole la pista a Ghana y Otto Addo rivales de la selección de Panamá

Un símbolo de perseverancia

Más allá de las estadísticas y los goles, Luis Tejada es recordado como un símbolo de lucha y perseverancia. Su legado trasciende lo físico; se siente en cada niño que patea un balón soñando con emular sus hazañas y en cada fanático que recuerda con orgullo sus momentos de gloria.

La familia del fútbol panameño reconoce que, aunque el "Matador" ya no está presente en los estadios, su espíritu y su contribución al deporte nacional permanecerán para siempre. A dos años de aquel día que Panamá lloró, queda claro que Luis Tejada Hansell ha alcanzado la categoría de inmortal.

Otras noticias: Selección de Panamá jugaría ante Sudáfrica en el mes de marzo, conoce las fechas probables y dónde sería