Champions League 🔴 | Última jornada que define a los clasificados

Panamá/La emoción llega a su punto máximo: hoy se disputa la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026, donde se definirán los clasificados a los playoffs y los ocho mejores equipos de la temporada. Un miércoles cargado de tensión, historia y sueños que se juegan en simultáneo desde las 17:00 horas. Bienvenidos al minuto a minuto de una jornada que promete ser inolvidable.

En Ámsterdam, el Ajax recibe al Olympiacos bajo la conducción arbitral de François Letexier. Un duelo con sabor clásico europeo, donde cada detalle puede marcar el destino de ambos clubes.

En Londres, el Arsenal se mide ante Kairat Almaty con Urs Schnyder como juez principal. Los Gunners buscan confirmar su poderío frente a un rival que llega con la ilusión de sorprender.

En Bilbao, el Athletic se enfrenta al Sporting de Lisboa, partido dirigido por Felix Zwayer. San Mamés será escenario de un choque vibrante entre tradición y ambición.

El Atlético de Madrid, con Maurizio Mariani como árbitro, recibe al FK Bodo/Glimt en el Metropolitano. Los colchoneros saben que no hay margen de error en esta jornada decisiva.

En el Camp Nou, el Barcelona se mide al FC Copenhague bajo la mirada de Benoît Bastien. Los culés quieren cerrar con autoridad frente a un rival que no renuncia a dar batalla.

En Lisboa, Benfica y Real Madrid protagonizan uno de los duelos más esperados, con Davide Massa impartiendo justicia. Un choque de gigantes que puede alterar el tablero de clasificaciones.

El Club Brugge se enfrenta al Olympique de Marsella con Marco Guida como árbitro. Bélgica y Francia se cruzan en un partido que promete intensidad y goles.

En Alemania, el Borussia Dortmund recibe al Inter bajo la dirección de István Kovács. Un clásico moderno de la Champions que puede definir jerarquías en el grupo.

Eintracht Frankfurt se mide al Tottenham con Jesús Gil Manzano como juez. Alemania contra Inglaterra en un duelo de estilos que promete emociones fuertes.

El Bayer Leverkusen enfrenta al Villarreal con Espen Eskas al mando. Dos equipos que han demostrado carácter y buscan un lugar entre los mejores.

El Liverpool recibe al Qarabag con Ivan Kruzliak como árbitro. Anfield será testigo de un choque donde los Reds quieren imponer su mística europea.

El Manchester City se mide al Galatasaray con Alejandro Hernández impartiendo justicia. Los campeones ingleses buscan cerrar con autoridad frente a un histórico del fútbol turco.

En Mónaco, el conjunto del Principado recibe a la Juventus con José María Sánchez como árbitro. Un duelo cargado de historia y ambición.

Napoli y Chelsea se enfrentan en Italia bajo la conducción de Clément Turpin. Un partido de alto voltaje entre dos clubes que aspiran a la gloria.

El PSG recibe al Newcastle United con Slavko Vincic como juez. París contra Inglaterra en un duelo de poder y velocidad.

El PSV se mide al Bayern Múnich con João Pinheiro como árbitro. Holanda contra Alemania en un clásico lleno de tradición y goles.

En Chipre, el Pafos recibe al Slavia Praga con Tobias Stieler al mando. Un partido que puede ser clave para las aspiraciones de ambos.

Finalmente, la Union Saint-Gilloise se enfrenta al Atalanta con Michael Oliver como árbitro. Bélgica contra Italia en un cierre que promete intensidad y emoción.

Este es el telón de fondo de una jornada única: dieciocho partidos en simultáneo, todos con el mismo horario, todos con la misma tensión. Aquí comienza nuestro minuto a minuto, donde cada gol, cada jugada y cada decisión arbitral puede cambiar el destino de Europa.