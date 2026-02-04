Béisbol Juvenil 2026 | El estadio Mariano Rivera registró la mayor afluencia de fanáticos

Sintoniza el cuarto partido de la serie entre Panamá Oeste y Herrera, el miércoles 4 de febrero a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El estadio Mariano Rivera se ha consagrado como la fortaleza con el “rugido” más estruendoso del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros.

Un informe oficial de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) confirma que el coliseo chorrerano ha registrado una asistencia total de 28,817 aficionados, la cifra más alta en lo que va de la temporada.

La masiva afluencia al Mariano Rivera no solo habla del apoyo a los equipos locales, sino que consolida al recinto como el epicentro de la fiesta beisbolera juvenil este año, superando por amplio margen a otros escenarios tradicionales.

La batalla por el segundo lugar la lleva el estadio José A. Remón Cantera con 21,354 entradas vendidas, seguido por el Omar Torrijos, que congregó a 13,211 fanáticos.

Ranking completo de asistencia 2026

El 57° Campeonato Nacional Juvenil ha movilizado, en total, a 110,842 aficionados en 14 escenarios a lo largo del país. Esta es la tabla oficial de asistencia por estadio:

Mariano Rivera (La Chorrera): 28,817 aficionados José A. Remón Cantera: 21,354 aficionados Omar Torrijos: 13,211 aficionados Roberto Hernández: 11,639 aficionados Kenny Serracín: 6,359 aficionados Glorias Deportivas: 6,283 aficionados Rod Carew: 5,827 aficionados Justino Salinas: 3,537 aficionados Claudio Nieto: 3,303 aficionados José De la Luz Thompson: 3,127 aficionados Juan Demóstenes Arosemena: 3,030 aficionados Calvin Byron: 1,803 aficionados Metetí: 1,762 aficionados Julio Goff: 790 aficionados

El dato: La abrumadora cifra del Mariano Rivera representa, por sí sola, más del 26% del total de asistencias registradas en todo el campeonato, demostrando el fervor único de su afición.

Con información de Fedebeis.

