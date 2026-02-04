Béisbol Juvenil 2026 | Potros de Panamá Este jugará el resto de la serie en el Rod Carew

Sintoniza el cuarto partido de la serie entre Panamá Oeste y Herrera, el miércoles 4 de febrero a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Se informa oficialmente que el equipo de Potros de Panamá Este disputará el resto de la temporada 2026 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, en el Estadio Nacional Rod Carew.

Tras las evaluaciones pertinentes, se ha descartado el uso del Estadio José De La Luz Thompson por el momento. En consecuencia, la Serie de Ocho frente a Panamá Metro se definirá íntegramente en el coloso de Cerro Patacón.

Calendario de la Serie (Panamá Este vs. Panamá Metro):

Miércoles 4 de Febrero : 7:00 p.m. – Estadio Rod Carew

: 7:00 p.m. – Estadio Rod Carew Jueves 5 de Febrero : 7:00 p.m. – Estadio Rod Carew

: 7:00 p.m. – Estadio Rod Carew Sábado 7 de Febrero : 7:00 p.m. – De ser necesario

: 7:00 p.m. – De ser necesario Domingo 8 de Febrero: 7:00 p.m. – De ser necesario

Estado de las demás series (Cuartos de Final):

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

*Panamá Oeste lidera la serie 2-1*

Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste

Juego 2: Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios)

Juego 3: Panamá Oeste 3-1 Herrera

(4) Panamá Metro vs (5) Potros del Este

*Panamá Metro lidera la serie 2-1*

Juego 1: Potros del Este 1-4 Panamá Metro

Juego 2: Potros del Este 1-4 Panamá Metro

Juego 3: Panamá Metro 3-4 Potros del Este

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

*Coclé gana la serie 4-0* (Clasificado)

Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (7 episodios)

Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé

Juego 3: Coclé 4-1 Chiriquí Occidente

Juego 4: Coclé 10-0 Chiriquí Occidente (7 episodios)

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

*Chiriquí lidera la serie 3-1*

Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí

Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí

Juego 3: Chiriquí 5-6 Los Santos

Juego 4: Chiriquí 3-1 Los Santos

Fuente: Fedebeis

