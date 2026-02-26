Defensoría abre queja por presunta vulneración de derechos a estudiantes colonenses

Colón/La Defensoría del Pueblo abre una queja por la presunta vulneración del derecho a la educación y por discriminación étnico-racial a estudiantes de un colegio en la provincia de Colón, quienes fueron recibidos por la directora de Unidades Especializadas, Anna Karina Salerno, en compañía de la madre de uno de ellos, la representante legal de ambos, Chalimar de Cortés, y la subdirectora de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, Verónica Wharton Pinock.

De acuerdo a lo expuesto por los quejosos, la situación podría involucrar aspectos que comprometen el bienestar físico, emocional y académico del estudiantado, por lo cual la Defensoría del Pueblo realizará las investigaciones con las autoridades competentes para emitir posteriormente sus recomendaciones a fin de salvaguardar los derechos de las personas menores de edad.

La Institución Nacional de Derechos Humanos procede a realizar la investigación conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y demás normativas vigentes en materia de protección de la niñez y adolescencia.

La entidad hizo un llamado y reitera la importancia de que los centros educativos sean espacios seguros, inclusivos y respetuosos de la dignidad humana, donde prevalezcan el interés superior del niño y el pleno desarrollo integral de los estudiantes.