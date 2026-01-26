Defensoría del Pueblo actuará de oficio contra canción 'El Falador'; la señalan de violencia contra mujeres

Previamente, el Ministerio de la Mujer había emitido un pronunciamiento alertando sobre la normalización de la misoginia en la canción urbana.

Ciudad de Panamá/El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, anunció este lunes acciones frente a la polémica canción urbana "El Falador", interpretada por los artistas panameños Mr. Fox, El Tuoxx y Akim, cuyo contenido ha generado alarma por mencionar con nombre y apellido a múltiples mujeres del sector del entretenimiento.

En publicaciones difundidas a través de sus redes sociales, Leblanc estableció un límite claro entre libertad artística y violencia simbólica.

La libertad artística es esencial en una sociedad democrática. Sin embargo, no legitima el hostigamiento, los estereotipos basados en género ni la violencia simbólica contra mujeres identificables". — Eduardo Leblanc - Defensor del Pueblo

Leblanc destacó que, tras casi dos semanas de viralización en plataformas digitales, el tema representa un riesgo concreto para la integridad de las mujeres mencionadas: "El contenido menciona a múltiples mujeres con nombre y apellido, lo cual puede detonar acoso digital, hostigamiento coordinado, amenazas y daños reputacionales persistentes, independientemente de la ocupación o del nivel de exposición pública de cada mujer".

Con fundamento en la Ley 504 de 2025, la Defensoría del Pueblo activará mecanismos de protección inmediatos:

Evaluación de oficio de posibles impactos en derechos humanos.

Activación de rutas de protección para las mujeres afectadas.

Solicitud formal a Google, YouTube, Spotify y X para que evalúen el material conforme a sus políticas internas y apliquen "moderación reforzada, mitigación de riesgos y otras medidas compatibles con estándares internacionales de derechos humanos".

Leblanc cerró su pronunciamiento con un llamado equilibrado: "La libertad de expresión debe protegerse; también la dignidad, la igualdad y la seguridad de las mujeres".

Pronunciamiento del Ministerio de la Mujer

El pasado fin de semana, el Ministerio de la Mujer, en su rol de entidad rectora del Comité Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, había emitido un comunicado alertando sobre el contenido del tema musical.

El Ministerio de la Mujer calificó la canción como un acto que "trasciende la creatividad artística y se convierte en un acto en el que, consciente o inconscientemente, se promueve la misoginia, la humillación pública y la normalización de la violencia contra las mujeres".

El comunicado oficial destacó que este tipo de contenidos "refuerza estereotipos dañinos que, como sociedad, debemos superar", recordando que las mujeres representan "más de la mitad de la población panameña y que, a su vez, son madres, hermanas, tías, abuelas, esposas, amigas, compañeras de trabajo, vecinas y semejantes del resto de la población".