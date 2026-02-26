Acodeco y Minsa activan operativos por venta irregular de cebollas importadas.

Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en conjunto con el Ministerio de Salud, inició operativos a nivel nacional tras detectar irregularidades en la venta de cebollas en la provincia de Herrera.

Según informaron las autoridades, en algunos comercios se estaban comercializando cebollas importadas rotuladas como producto nacional. Además, durante las inspecciones también se encontraron cebollas en mal estado y sin fecha de vencimiento visible, lo que encendió las alertas sanitarias y comerciales.

Juan Pablo Miranda, director nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, explicó que actualmente se revisa el cumplimiento de las normas relacionadas con la vida útil del producto.

“La cebolla estamos revisando las normas de cumplimiento con la vida útil. La cebolla, según el reglamento técnico de Copanic, nosotros tenemos cierta cantidad de vida útil dependiendo de la temperatura a la que se almacena. Es decir, si la cebolla tiene una temperatura más fría, hasta 4 grados centígrados, tiene una vida útil mucho más larga, hasta 120 días, pero si esa temperatura excede y es una temperatura ambiente, pues tiene una vida útil más corta”.

Por su parte, el administrador de Acodeco, Ramón Abadi, señaló que el operativo nacional también responde a denuncias de productores locales, justo cuando ha comenzado la cosecha de cebolla nacional.

“A través de una denuncia de los productores hemos comenzado un operativo nacional para el tema de la cebolla. Saber exactamente en este momento que comenzó la cosecha nacional si la cebolla que está en supermercados, minisúper, abarroterías y mercados públicos cumple con toda la legislación panameña y que el beneficiario sea el consumidor. Por favor, cuando ustedes vean el producto, el más clarito es el extranjero, el más oscurito, más doradito es el nacional”

Abadí también pidió a los consumidores verificar que el producto no esté mezclado, que no tenga tallo, que no esté podrido y que no haya superado su vida útil. En caso de detectar alguna irregularidad, exhortó a presentar la denuncia ante Acodeco.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para que, al momento de comprar cebolla, revise su estado, origen y condiciones de conservación. Las autoridades aseguraron que los operativos continuarán en todo el país con el objetivo de garantizar transparencia en la comercialización y proteger tanto al consumidor como al productor nacional.

Con información de Jessica Román.