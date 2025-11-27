NFL resultados | Partidos del Día de Acción de Gracias: Triunfo de Dallas Cowboys sobre Kansas City Chiefs

Panamá/En una jornada crucial para sus aspiraciones de postemporada, los Dallas Cowboys se impusieron a los Kansas City Chiefs con un marcador de 31-28. El vibrante encuentro se llevó a cabo el pasado jueves, Día de Acción de Gracias, en el AT&T Stadium.

Este triunfo es el tercer consecutivo para Dallas, elevando su récord a 6-5-1 y afianzando su posición en el segundo lugar de la División Este de la Conferencia Nacional.

Figuras Clave en la Conquista Vaquera

La ofensiva de los Cowboys brilló gracias a actuaciones históricas y decisivas:

• CeeDee Lamb: El receptor fue una pieza fundamental, sumando siete recepciones para 112 yardas y una anotación. Esta actuación marcó su cuarto partido de la temporada superando las 100 yardas. Además, con sus números del jueves, Lamb superó las 7,000 yardas en su carrera profesional, siendo el primer jugador de los Cowboys y el 15.º en la historia de la NFL en alcanzar esa marca en sus primeras seis temporadas.

• Dak Prescott: El mariscal de campo tuvo una tarde productiva, lanzando para 320 yardas (27 pases completos en 39 intentos). Prescott registró dos pases de anotación y sufrió una intercepción. Este fue su cuarto partido de la temporada superando las 300 yardas, siendo el único mariscal en la NFL este año con al menos cuatro juegos de 300 yardas.

• Acarreos y Conversión: El triunfo fue sellado por una jugada de Prescott en el último cuarto, lanzando un pase de tres yardas a su corredor Javante Williams para un touchdown, seguido de una perfecta conversión de dos puntos. Previamente, Malik Davis contribuyó con una corrida de anotación de 43 yardas, la más larga de Dallas desde 2022.

• Brandon Aubrey: El pateador contribuyó con un gol de campo de 36 yardas en el tercer cuarto y terminó por cincelar el triunfo con un gol de campo de 28 yardas en el tramo final.

Inicio Candente y Dominio Defensivo

Los Cowboys dominaron la primera mitad, acumulando 232 yardas totales (160 por aire y 72 por tierra) y yéndose al descanso con una ventaja de 17-14. Aunque la ofensiva de los Chiefs, liderada por Patrick Mahomes, terminó con 261 yardas y cuatro pases de anotación, la defensiva de Dallas fue clave al atrapar a Mahomes tres veces.

El entrenador en jefe, Brian Schottenheimer, destacó que el equipo está en un "muy buen momento" con tres juegos ganados al hilo. Schottenheimer enfatizó la pasión y el trabajo colectivo que observa en su defensiva, asegurando que están jugando a "muy buen nivel" en ambos lados del balón.

El próximo desafío para los Dallas Cowboys será el jueves 4 de diciembre, cuando visiten a los Detroit Lions.