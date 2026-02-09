Selección de Panamá | Nelson Colón hace convocatoria para entrenamientos con miras al clasificatorio

Panamá/El nuevo seleccionador nacional, Nelson Colón, dio a conocer la preselección de la Selección Nacional Mayor Masculina de Panamá que se preparará para los compromisos de la segunda ventana del Clasificatorio FIBA Américas hacia el Mundial de Qatar 2027.

El listado de convocados, compuesto por jugadores que actúan tanto en el baloncesto local como en ligas del extranjero, es el siguiente:

Jhivvan Jackson, Akil Mitchell, Iverson Molinar, Eric Romero, Ricardo Lindo, Mauro Oglivie, Ezequiel Bell, Trevor Gaskins, CJ Rodríguez, Judah Brown, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Jonathan Salazar, Gil Atencio, Amilcar Sánchez, Daniel Girón, Roberto Armstrong, Joshua Lemon, Luis Rodríguez, Aaron Gedeon, Eugenio Luzcando, Isaac Machore, Alejandro Grant y Javier Carter.

Nelson Colón, con optimismo y enfoque en los jugadores

En su presentación oficial hace unas semanas, el nuevo entrenador se refirió a este reto con optimismo y confianza. "Me siento bien optimista, bien contento y listo", fueron sus primeras palabras.

Colón destacó que su aporte irá de la mano con la calidad del plantel. "Creo que lo que puedo aportar va de la mano con el talento que hay aquí", aseguró.

El estratega fue claro al señalar quiénes son el centro de este proyecto: "Hay que creer en los jugadores, ellos son los protagonistas, no soy yo". Además, reconoció el esfuerzo y sacrificio de todo el grupo, en especial de aquellos que representan al país desde ligas foráneas.

Los Próximos Desafíos

La renovada Selección de Panamá, bajo el mando de Colón, debutará en esta fase con dos compromisos cruciales:

🇨🇺 Cuba vs. Panamá 🇵🇦

🇵🇦 🗓️ Viernes 27 de febrero | ⏰ 7:10 p.m. (hora de Ciudad de Panamá )

) 🇦🇷 Argentina vs. Panamá 🇵🇦

🇵🇦 🗓️ Lunes 2 de marzo | ⏰ 4:30 p.m. (hora de Ciudad de Panamá)

Estos partidos serán la primera prueba de fuego para el combinado nacional en su camino hacia el Mundial de Baloncesto de 2027.

La Selección de Baloncesto de Panamá atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años. Con la mirada puesta en la Copa del Mundo de Baloncesto Catar 2027, el quinteto nacional llega a la segunda ventana clasificatoria de febrero sin margen de error, tras un inicio turbulento que ha dejado a la afición en vilo.

GRUPO D: UN ESCENARIO DE "VIDA O MUERTE"

Situada en el complejo Grupo D de las Eliminatorias de las Américas, Panamá comparte zona con potencias regionales que no han dado tregua. Tras la primera ventana celebrada a finales de 2025, la tabla de posiciones refleja la cruda realidad para los dirigidos por Nelson Colón: