Inadeh capacita a más de 5 mil personas en Puerto Armuelles ante próxima apertura del muelle multipropósitos

Puerto Amuelles/El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), puso en marcha un proceso de capacitación en Puerto Armuelles, de cara a la próxima apertura del muelle multipropósitos que se construye en este corregimiento fronterizo, considerado estratégico para la reactivación económica y la consolidación de la ruta logística del país.

Durante la quinta sesión del Gabinete Logístico, la directora del Inadeh, Yajaira Pitti, informó al presidente José Raúl Mulino que la sede regional de la institución ya ha matriculado a 5,600 residentes en 173 cursos técnicos, los cuales comenzaron a impartirse desde el año pasado.

La iniciativa, denominada “Inadeh en Puerto Armuelles: Impulso a la Formación Logística y Portuaria”, articula una oferta académica orientada a fortalecer competencias directamente vinculadas con la actividad marítima, portuaria y los servicios conexos, en preparación para la entrada en operación del nuevo muelle.

Tras conocer los avances, el mandatario subrayó la necesidad de garantizar que el capital humano formado sea incorporado laboralmente una vez el proyecto portuario inicie operaciones, con el objetivo de que los beneficios económicos impacten directamente a la población local.

Entre los cursos destacados figura el de Mantenimiento de Motores Fuera de Borda, diseñado para atender la demanda técnica del sector marítimo y pesquero de la zona.

También se imparten programas como Soldadura de plancha de acero al carbono, Procesamiento de frutas y vegetales, Repostería básica e Interpretación de planos de construcción y plomería, áreas que apuntan tanto al fortalecimiento industrial como al impulso del emprendimiento.

Para 2026, el plan contempla ampliar la oferta académica con capacitaciones en Artesanías manuales, Herrería ornamental y Técnicas de cocina básica, ampliando así el alcance productivo en la región.

Pitti adelantó además que ya fue publicado en la plataforma Panamá Compra el pliego para la adquisición de simuladores pórticos, los cuales serán instalados en aulas de Puerto Armuelles para la formación de operadores especializados. Este componente tecnológico busca garantizar estándares de entrenamiento acordes con las exigencias de la industria portuaria moderna.

La directora enfatizó que no puede existir desarrollo logístico sin talento técnico especializado.

“La formación profesional debe anticiparse al desarrollo, no reaccionar a él. Estamos preparando a nuestra gente para que el crecimiento llegue con oportunidades reales para los propios habitantes de la región”, sostuvo.

El programa se enmarca en la visión de desarrollo impulsada por el presidente Mulino, orientada a fortalecer polos productivos fuera del eje tradicional y a consolidar la logística como motor de crecimiento nacional.