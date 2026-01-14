Mark Ruffalo arremete contra Donald Trump y denuncia una 'crisis moral' en Estados Unidos

Sus declaraciones no solo apuntaron a una figura política específica, sino a lo que considera una erosión profunda de los valores democráticos y humanos.

La alfombra roja de los Globos de Oro suele ser territorio de glamour, celebración y discursos calculados.

Sin embargo, este año Mark Ruffalo rompió ese guion. El actor aprovechó su paso por el evento para lanzar una de las críticas políticas más duras escuchadas recientemente en una premiación de Hollywood, apuntando directamente contra Donald Trump y la situación que, a su juicio, atraviesa Estados Unidos.

Ruffalo fue consultado por la prensa sobre el pin que llevaba en su traje, el cual decía “Sé bueno”. Lejos de tratarse de un accesorio estético, el actor explicó que era un homenaje a Renee Nicole Good, quien, según afirmó, fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) días antes del evento. “Esto es para Renee Nicole Good, quien fue asesinada”, declaró.

A partir de ahí, el intérprete desarrolló un mensaje de fuerte contenido político y social, expresando su profunda preocupación por el rumbo del país. “Tenemos un vicepresidente que miente sobre lo que está sucediendo. Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente”, sostuvo ante los micrófonos, elevando el tono de una alfombra roja que rápidamente dejó de ser protocolaria.

El momento más contundente llegó cuando Ruffalo se refirió directamente a Donald Trump. Sin matices ni rodeos, el actor lanzó una serie de acusaciones que generaron impacto inmediato: “Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moralidad, pero ese tipo es un delincuente convicto; un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano del mundo. Si confiamos en la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas”.

Sus declaraciones no solo apuntaron a una figura política específica, sino a lo que considera una erosión profunda de los valores democráticos y humanos. Para Ruffalo, el pin también representaba a quienes hoy viven con miedo dentro del país. “La gente en Estados Unidos está aterrorizada y asustada hoy”, dijo, antes de añadir: “Sé que soy uno de ellos”.

El actor dejó claro que su postura nace de un conflicto interno entre su rol como artista y su responsabilidad como ciudadano. “Amo este país. Y lo que veo aquí no es Estados Unidos”, afirmó, visiblemente afectado. Reconoció que hubiera preferido limitarse a disfrutar de la ceremonia y del reconocimiento a su trabajo, pero consideró que el contexto actual lo hacía imposible.

“Quiero estar aquí para celebrar, y estoy aquí para celebrar, y estoy orgulloso de tener una nominación al Globo de Oro, pero esto ya no es normal”, expresó. “Así que no sé cómo podría quedarme callado”.

Ruffalo estaba nominado por su papel en la serie dramática policial de HBO Task, una producción que ha sido bien recibida por la crítica. No obstante, dejó claro que el reconocimiento profesional pierde peso frente a lo que considera una emergencia ética y política.

No fue el único gesto simbólico de la noche. Otras figuras, como Wanda Sykes, también lucieron el pin “Sé bueno”, reforzando un mensaje colectivo que contrastó con la habitual neutralidad del evento.

Las palabras de Mark Ruffalo se suman a una larga lista de intervenciones políticas del actor, conocido por su activismo en temas ambientales, de derechos humanos y justicia social. Sin embargo, el tono y la dureza de este discurso marcaron un punto aparte, transformando una alfombra roja en un escenario de denuncia directa y sin concesiones.

En una industria que a menudo prefiere el silencio para evitar controversias, Ruffalo optó por lo contrario: hablar, incomodar y asumir el costo de hacerlo frente a las cámaras del mundo.