Shrek 5 | Eugenio Derbez volverá a ser Burro en la película: el acuerdo con DreamWorks

Después de meses de especulación y debate entre los fanáticos, el actor confirmó oficialmente su regreso como la voz del personaje, una noticia clave para el público latinoamericano que creció con la saga.

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez volverá a dar vida al icónico personaje tras alcanzar un acuerdo con DreamWorks Animation que le permitirá conservar uno de los elementos más distintivos del doblaje en español latino: la adaptación libre del guion.

La confirmación se dio durante la premier de LOL: Buscando talento, donde Derbez despejó las dudas sobre su participación. “Sí, sí, de veritas. Me hablaron y ya les dije que sí”, declaró ante la prensa, poniendo fin a la incertidumbre que había rodeado al proyecto en los últimos meses.

Sin embargo, su regreso no fue automático. El actor explicó que puso una condición clara antes de aceptar. “Les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto. La directiva ya cambió y también los modismos. Ya me dijeron que sí, entonces voy a estar en la película”, señaló. Esta exigencia fue determinante para cerrar el acuerdo y garantizar la continuidad del tono que ha caracterizado al personaje desde la primera entrega.

Desde el estreno de Shrek en 2001, Eugenio Derbez se convirtió en una pieza fundamental del éxito de la franquicia en América Latina. Aunque en la versión original en inglés Burro es interpretado por Eddie Murphy, el doblaje latino destacó por el uso de modismos, improvisaciones y referencias culturales que conectaron de manera directa con el público hispanohablante. Esa libertad creativa fue, según muchos seguidores, la clave para que el personaje alcanzara un estatus casi independiente del original.

La relación entre Derbez y DreamWorks se mantuvo a lo largo de las cuatro películas anteriores, siempre bajo la premisa de permitirle adaptar los diálogos. No obstante, un cambio en la directiva del estudio obligó a retomar las negociaciones para Shrek 5, lo que generó dudas sobre si el actor regresaría al papel. Finalmente, las conversaciones concluyeron de forma favorable.

En el elenco original en inglés, DreamWorks confirmó el regreso de Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Díaz como Fiona, manteniendo la base del reparto que dio forma a la saga. Para el mercado latino, Derbez es hasta ahora el único integrante del doblaje original confirmado oficialmente.

Aún está pendiente la definición sobre Alfonso Obregón Inclán, quien dio voz a Shrek en español latino en las películas anteriores. Su participación sigue en duda y el estudio no ha emitido una postura oficial al respecto. Tampoco existe confirmación sobre el posible regreso de Dulce Guerrero como la voz de Fiona, otro de los elementos que los seguidores esperan con atención.

La polémica previa a la confirmación encendió un intenso debate en redes sociales. En meses anteriores, Derbez había advertido que no participaría si el estudio limitaba su libertad creativa, lo que llevó a miles de fanáticos a manifestar su apoyo. Para muchos, la idea de un burro sin la voz del comediante mexicano resultaba impensable.

En cuanto al futuro de la película, Shrek 5 continúa en desarrollo. Según información de Variety, el estreno fue aplazado hasta el 30 de junio de 2027. Además, un primer teaser difundido en 2025 generó críticas por cambios en el diseño de los personajes, aumentando la expectativa sobre el rumbo creativo de la producción.

Aunque Eugenio Derbez no ha revelado cuándo regresará al estudio de doblaje, su confirmación ya representa un alivio para los seguidores de la saga. Con el aval para adaptar el guion, el actor asegura la continuidad del personaje de Burro y refuerza la identidad del doblaje latino, uno de los sellos más queridos de Shrek en la región.