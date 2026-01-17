Yeison Jiménez: Giovanny Ayala arremete contra el homenaje al artista y su hermana le responde

La despedida póstuma del cantante de música popular, realizada en el Movistar Arena de Bogotá, terminó convirtiéndose en el centro de una fuerte controversia dentro del género.

Aunque el evento reunió a más de 12,000 asistentes y a más de 20 artistas que interpretaron los éxitos del fallecido intérprete, las críticas no tardaron en aparecer, especialmente por parte de Giovanny Ayala, quien calificó el homenaje como un “circo bochornoso”.

El artista llanero, que no asistió al evento realizado el miércoles 14 de enero, publicó un extenso video en redes sociales, que posteriormente eliminó, en el que expresó su inconformidad con lo que, a su juicio, fue una falta de respeto a la memoria de Jiménez y a las demás víctimas del accidente aéreo ocurrido una semana atrás. “Qué show tan bochornoso, qué triste ver a mis compañeros en una actitud desagradable en la despedida de mi colega Yeison Jiménez y de quienes con él partieron a la gloria de Dios”, afirmó al inicio de su pronunciamiento.

Ayala dejó claro que su trayectoria en la música popular le da la autoridad para opinar sin reservas. “Un amigo ayer me dijo que había llegado el circo a Bogotá… y resulta que el circo llegó al Movistar Arena al que yo no quise ir”, dijo en los primeros segundos del video que rápidamente se viralizó. Para el cantante, el evento tuvo más similitudes con una celebración festiva que con un acto de duelo.

Uno de los puntos más polémicos de su crítica estuvo relacionado con el comportamiento de algunos artistas invitados. Según Ayala, varios habrían llegado bajo los efectos del alcohol y optaron por cantar canciones ajenas al contexto de despedida. “Llegaron borrachos cantando canciones que no tenían dirección. No cantaron canciones de una despedida como ‘Nadie es eterno’, ‘Puño de tierra’, ‘Una cruz de madera’. Nada de eso. Cantaban sus éxitos, sus canciones para darle protagonismo a sus carreras”, denunció. Más adelante, reforzó su idea al señalar: “Parecían una feria de carnavales de Barranquilla. Todos borrachos, buscando protagonismo, buscando como que la gente diga: ‘Ay, estoy con la rosca’”.

El intérprete también explicó por qué decidió no asistir al homenaje. “No tengo que ir allá a hacer shows, hacer protagonismo, a sacar canciones, a popularizarme más… ¿Qué es eso, por Dios? Qué circo tan bochornoso el de ayer, por eso no fui”, aseguró, enfatizando que su luto lo vive en la intimidad de su hogar y no en escenarios públicos.

En medio de la controversia, Ayala defendió su relación con Yeison Jiménez y rechazó cualquier señalamiento de oportunismo. Recordó que lo conoció “desde cero” y que le brindó apoyo en los inicios de su carrera. “Nunca fui oportunista. Yo le presté mi micrófono en varias ocasiones y le mostré que había un público”, sostuvo, diferenciándose de quienes, según él, solo se acercan cuando el éxito ya está consolidado.

Sin embargo, las declaraciones no quedaron sin respuesta. Lina Jiménez, hermana del artista fallecido, reaccionó con dureza en redes sociales antes de que el video fuera eliminado. “Usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él. Después de toda la mier que habló, vaya y busque protagonismo en otro lado. Oportunista**”, escribió, dejando claro que Ayala no hacía parte del círculo cercano de Yeison Jiménez y sugiriendo que, por el contrario, habría hablado negativamente de él en el pasado.

A la polémica se sumó también Ciro Quiñónez, uno de los artistas más allegados a Yeison Jiménez, quien no dudó en responder de forma directa. “Tú no fuiste porque nadie te quiere, ni te soporta. He dicho, mi querido y olvidado Giovanny Ayala”, escribió, reavivando viejas diferencias entre ambos cantantes.

El homenaje, pensado inicialmente como un acto de gratitud y despedida para uno de los referentes de la música popular colombiana, terminó evidenciando las fracturas internas del género. Mientras algunos defienden la celebración como una expresión espontánea de amor y reconocimiento, otros, como Giovanny Ayala, insisten en que la solemnidad y el respeto debieron prevalecer. La polémica sigue abierta y ha puesto sobre la mesa un debate profundo sobre cómo se honra la memoria de los artistas en la industria musical.