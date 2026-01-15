Tragedia en aeropuerto: hombre intenta viajar con su esposa fallecida en una silla de ruedas

La escena generó conmoción entre pasajeros, personal aeroportuario y autoridades, no solo por lo inusual del hecho, sino por el contexto humano que rodeó la tragedia.

Un episodio profundamente impactante obligó a activar los protocolos de emergencia en el Aeropuerto de Tenerife Sur, luego de que un hombre intentara cruzar los controles de seguridad acompañado por su esposa, quien ya había fallecido.

Los hechos ocurrieron en la terminal aérea ubicada en las Islas Canarias, cuando trabajadores del aeropuerto notaron que una mujer de aproximadamente 75 años, que se desplazaba en una silla de ruedas, no reaccionaba a ningún estímulo. Al aproximarse para verificar su estado, el personal detectó que presentaba una temperatura corporal anormalmente baja, por lo que se dio aviso inmediato a los servicios médicos del aeropuerto.

Minutos después, los equipos sanitarios confirmaron que la pasajera había fallecido antes de intentar abordar el vuelo. Ante esta situación, se activaron los protocolos correspondientes al hallazgo de un cadáver en un espacio público, lo que implicó el acordonamiento del área y la suspensión temporal del tránsito de pasajeros en la zona donde ocurrió el incidente.

Según la información recabada por las autoridades, el matrimonio tenía boletos para viajar al sur del Reino Unido, país del que ambos eran originarios. El hombre, de alrededor de 80 años, acompañaba a su esposa, quien padecía graves problemas de movilidad y de salud. Precisamente este contexto llevó a los investigadores a considerar que el adulto mayor podría no haber sido plenamente consciente del fallecimiento de la mujer en el momento en que se dirigía a los controles de seguridad.

Tras una revisión preliminar del cuerpo, los especialistas descartaron de manera inmediata la presencia de signos de violencia o indicios que apuntaran a una muerte provocada. Las primeras conclusiones establecieron que el deceso se produjo por causas naturales, razón por la cual se descartó la comisión de cualquier delito y el hombre no fue detenido.

El caso causó un fuerte impacto emocional entre quienes presenciaron la escena. Pasajeros y trabajadores del aeropuerto manifestaron su sorpresa y consternación ante una situación que, aunque perturbadora a primera vista, terminó siendo catalogada por las autoridades como una tragedia médica y humana, no como un hecho criminal.

Una vez concluidas las diligencias iniciales en el lugar, el cuerpo de la mujer fue trasladado para que se realizaran los procedimientos legales correspondientes, conforme a la normativa española en casos de fallecimiento en espacios públicos. Paralelamente, se ofreció asistencia psicológica al esposo, quien permaneció en estado de shock tras confirmarse la muerte de su compañera de vida.

Te puede interesar: BTS anuncia su esperada gira confirmando conciertos en Latinoamérica: fechas y países

Te puede interesar: Maluma reaparece sin barba, desata furor digital y aviva rumores sobre su vida sentimental

Más allá del impacto inmediato, el episodio reabrió un debate relevante en torno a los protocolos de asistencia a pasajeros con movilidad reducida y a la detección temprana de emergencias médicas en aeropuertos. Expertos en seguridad aeroportuaria han señalado que, si bien existen procedimientos establecidos, este tipo de situaciones extremas evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de control sanitario y acompañamiento, especialmente cuando se trata de personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas.

Las autoridades aeroportuarias hicieron un llamado a la calma y reiteraron que se trató de un suceso excepcional. Asimismo, insistieron en que no hubo negligencia ni intención dolosa por parte del hombre, subrayando que el fallecimiento ocurrió por causas naturales y que no existían elementos para imputar responsabilidad penal.

El caso, que rápidamente dio la vuelta al mundo, deja al descubierto una realidad poco visible: la vulnerabilidad de muchas personas mayores que viajan con problemas de salud y la importancia de contar con sistemas de apoyo capaces de detectar a tiempo situaciones críticas. Una tragedia silenciosa que, por unos minutos, paralizó uno de los aeropuertos más transitados de Canarias y recordó la fragilidad humana incluso en los lugares más vigilados.